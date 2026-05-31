Accoltellamento in centro a Empoli: grave un 28enne

Cronaca Empoli
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Sul posto intervenuti 3 mezzi del 118 e i carabinieri. Sarebbero rimaste coinvolte 3 persone, l’uomo è in codice rosso

Lite violenta in un'abitazione in via Cosimo Ridolfi, in pieno centro storico empolese, dove un uomo di 28 anni è rimasto coinvolto in un presunto accoltellamento. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto 3 mezzi del 118 e i carabinieri.

L’intervento è scattato nella tarda serata del 30 maggio, intorno alle 21. Nella lite sono rimaste coinvolte 3 persone.

Il 28enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Non è chiara la dinamica.

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