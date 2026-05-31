Arte contemporanea, a Villa Angelina un nuovo grande spazio espositivo

Ieri, sabato 30 maggio, Villa Angelina ha aperto ufficialmente le proprie porte al pubblico, svelando un imponente spazio espositivo destinato a diventare un punto di riferimento per l'arte contemporanea del territorio e un polo d'eccellenza per l'ospitalità di lusso.

La storica tenuta, di proprietà dell'imprenditore Umberto Sorbo, ha ospitato un esclusivo evento inaugurale caratterizzato da un suggestivo dress code total white. La serata è stata impreziosita da performance musicali dal vivo e si è conclusa con uno spettacolo pirotecnico che ha illuminato l'intero parco.

Al taglio del nastro ha presenziato il sindaco del Comune di Laterina Pergine Valdarno, Jacopo Tassini, il quale ha espresso grande soddisfazione per la nascita di una realtà capace di elevare il prestigio dell'intera provincia di Arezzo.

Oltre alla sua nuova e spiccata identità culturale, Villa Angelina si conferma la location ideale per matrimoni di alto livello ed eventi memorabili.

La struttura dispone di dodici esclusive camere per gli ospiti, una splendida cucina futuristica, una piscina a sfioro e un immenso parco. Il piano terra della villa è stato interamente trasformato in una vera e propria galleria d'arte permanente che permetterà agli ospiti di muoversi tra opere di assoluto prestigio.

"L'inaugurazione di questo spazio espositivo rappresenta il coronamento di un sogno e un atto d'amore verso questo territorio – ha dichiarato il proprietario Umberto Sorbo –. Villa Angelina non è solo una splendida dimora storica, ma un luogo vivo, un motore di cultura e bellezza accessibile a tutti. Con le sue dodici camere, il vasto parco e i nuovi spazi dedicati all'arte, siamo pronti a diventare un punto di riferimento in Toscana sia per l'arte contemporanea sia per gli eventi di lusso".

La direzione scientifica e artistica della galleria è affidata alla nota critica e storica dell'arte Giovanna M. Carli, che curerà i prossimi appuntamenti espositivi affiancata dall'art designer Claudio Tafani.

All'inaugurazione erano presenti anche i primi artisti che guideranno il futuro calendario espositivo della villa: i pittori Marco Cipolli, giunto insieme alla sua musa e collega Donatella Mormile, e Renzo Regoli.

"Curare la programmazione artistica di Villa Angelina è una sfida affascinante e una grande responsabilità" – ha commentato la curatrice Giovanna M. Carli. – "Insieme all'art designer Claudio Tafani abbiamo immaginato questo spazio come un'officina di idee in costante evoluzione, dove la storia dialoga con la contemporaneità. Il piano terra diventa una galleria permanente in cui la bellezza architettonica si fonde con la ricerca artistica. Partiamo da talenti come Marco Cipolli e Renzo Regoli per tracciare un percorso espositivo di altissimo livello".

Con questa inaugurazione, Villa Angelina si posiziona come laboratorio culturale permanente e come una delle mete più esclusive della regione, dove l'ospitalità d'élite incontra le espressioni creative dei più interessanti artisti contemporanei odierni.

Fonte: Ufficio Stampa