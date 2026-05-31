Basket Empoli, Use Computer Gross: sconfitta senza rimpianti contro Siena

Un solo rammarico per il 12/28 ai liberi ma, allargando il discorso alla serie, niente rimpianti. L’Use Computer Gross alza bandiera bianca a Siena (il finale è di 88-65) dopo tre tempini di agonismo, cuore, tenacia e tecnica. Tre tempini nei quali vede sempre i rivali avanti senza però mai perderli di vista, lottando su ogni pallone, rientrando dopo ogni allungo e giocando un gran bel basket. Il tutto fino al 30’ quando la spia dell’energia va inevitabilmente in riserva (29-15 la frazione finale) e le maggiori rotazioni dei rivali, non certo in finale per caso, fanno la differenza.

Resta solo un gigantesco, sentito e meritato grazie per un playoff bellissimo, quello terminato più avanti nei quattro anni della gestione Valentino con tre turni superati pur entrando dall’ultimo posto disponibile. Partite ed emozioni che ricorderemo a lungo. Ed a lungo resterà l’emozione prossima alla commozione per la standing ovation finale che il pubblico del pala Estra riserva a Guido Rosselli: tutti in piedi per un bellissimo e sentito applauso.

Nessuna sorpresa dai quintetti con Tosti che mette i primi due e Belli che trova una tripla al primo tentativo. Siena alza subito il ritmo ma i biancorossi tengono botta bene senza soffrire l’ambiente come dimostra il primo vantaggio con Rosselli. Cipriani commette il secondo fallo e tocca a Sakellariou ma il problema è la sofferenza a rimbalzo ed uno 0/4 ai liberi che consente a Siena di allungare sul 18-10. A 10’ siamo 20-16 con uno 0/2 dall’arco. Nepi riapre i giochi e la replica è affidata a De Leone e Sakellariou (22-20) mentre la squadra di Vecchi continua a trovare troppo spazio sotto le plance.

Dopo cinque tentativi ecco il primo libero che va dentro con Soviero, mentre Marini, gran partita, respira sul collo senese: 24-23. L’Use si blocca a 26 mentre Belli, con la specialità della casa, trova da lontano il 34-26. Perin, sul rimbalzo offensivo, riceve e, al secondo tentativo in una manciata di secondi, la mette scatenando la bolgia sugli spalti ed obbligando coach Valentino al minuto: 37-26. Soviero prova a metterci un tappo e gli va dietro Rosselli con la bomba del 37-31, la sola entrata finora. Il 37-33 è ancora di Rosselli, non si molla. All’intervallo le squadre vanno sul 39-34 con un libero di Tosti all’ultimo respiro. Colpiscono in negativo l’1/7 dalla lunga e, soprattutto, il 5/14 dalla lunetta.

Subito De Leone riprende confidenza con la partita e, dopo altri due liberi sbagliati, Belli punisce dall’arco: 42-36. Siena si mette a zona e Cipriani la buca subito: 44-41. Prosek e Yarbanga sono i primi in campo a commettere il terzo fallo e, per fortuna, migliora la percentuale ai liberi. Perin riprova ad allungare (52-45 dall’arco) ma l’Use di mollare non ha davvero intenzione, Tosti schiaccia il 52-47 e Soviero ci mette sopra un altro punticino: 52-48. Quarto fallo di Cipriani in attacco e Jokic e Pannini riprovano ad allungare mettendo il 59-50, punteggio che chiude la terza frazione. Jokic lancia la volata, 61-50, e Pucci trova la tripla dall’angolo che fa saltare in aria il palazzo: parziale di 5-0 e 64-50.

Pannini dopo un fallo in attacco biancorosso allunga e ancora Pucci, dimenticato in attacco, se non la chiude poco ci manca col 68-50. Serve un canestro per tenere almeno accesa la speranza dopo che De Leone prende un tecnico che Pucci, ancora lui, trasforma nel 69-50. Dopo quasi 4 minuti ed un 12-0, ecco il primo canestro biancorosso con la tripla di Marini. Soviero chiude il suo splendido playoff con fallo e fallo tecnico e Pucci non perdona dalla lunetta lasciando poi a Jokic il più a 6’ dalla sirena: 73-53. C’è solo da far trascorrere il tempo fino al finale di 88-65.

E’ stato bello, anzi bellissimo giocare questi playoff e vedere Guido con la maglia Use per tre stagioni.

88-65

NOTE DI SIENA MENS SANA BASKET

Belli 14, Pannini 8, Perin 8, Calviani 2, Cerchiaro 4, Yarbanga 8, Pucci 7, Buffo 3, Cesaretti, Nepi 2, Prosek 14, Jokic 18. All. Vecchi (ass. Zanotti/Innocenti)

USE COMPUTER GROSS

Ciano 4, Rosselli 11, Cipriani 2, Sakellariou 7, De Leone 11, Marini 11, Tosti 6, Soviero 10, Paluzzi 2, Regini, Baldacci ne, Giantini ne. All Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

Arbitri: Tondato di Susegana e Luppino di Cucciago

Parziali: 20-16, 39-34 (19-18), 59-50 (20-16), 88-65 (29-15)

Fonte: Use Computer Gross - Ufficio Stampa

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