Cade con la moto all'Autodromo del Mugello, grave 68enne

Cronaca Scarperia e San Piero
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L'incidente è avvenuto lungo la viabilità interna

Momenti di apprensione all'autodromo del Mugello, dove nelle prime ore del giorno un tifoso è rimasto ferito in un incidente in moto avvenuto lungo la viabilità interna del circuito che ospita il Gran Premio d'Italia di MotoGp.

L'incidente si è verificato intorno alle 5. Secondo le prime informazioni, un uomo di 68 anni sarebbe caduto dalla propria motocicletta mentre percorreva una delle strade interne dell'impianto, in una delle aree destinate all'accoglienza degli spettatori e caratterizzate dalla presenza di numerose tende allestite per il fine settimana del motomondiale.

Immediato l'intervento dei soccorritori, che hanno prestato le prime cure al motociclista direttamente sul posto. Le condizioni dell'uomo hanno richiesto il trasferimento in codice rosso all'ospedale di Careggi, a Firenze.

Al momento non sono note le cause che hanno provocato la caduta né ulteriori dettagli sul quadro clinico del ferito. L'episodio è avvenuto mentre migliaia di appassionati stavano raggiungendo il circuito per assistere alla giornata conclusiva del Gran Premio d'Italia.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.

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