Due incidenti in Fi-Pi-Li, traffico in tilt verso il mare

Mattinata difficile per gli automobilisti in transito sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Due incidenti avvenuti a breve distanza l'uno dall'altro hanno provocato lunghe code e forti rallentamenti in direzione mare.

Il primo sinistro si è verificato intorno alle 10 nel tratto compreso tra Montopoli e Pontedera, nel Pisano, dove si è verificato un tamponamento che ha coinvolto otto automobili. Poco dopo, un secondo incidente si è registrato nel territorio di Empoli, contribuendo ad aggravare ulteriormente la situazione della circolazione.

Nonostante il numero dei veicoli coinvolti, non si registrano feriti gravi. Tuttavia, le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi incidentati e gli interventi necessari per la gestione del traffico hanno avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti e code che si sono protratti per diverse ore.

La Fi-Pi-Li si conferma ancora una volta un'arteria particolarmente problematica nei fine settimana caratterizzati da intensi spostamenti verso le località costiere. Già nella mattinata di ieri, infatti, un altro tamponamento avvenuto nel territorio di Montopoli aveva causato disagi alla circolazione. In quell'occasione erano rimasti coinvolti cinque veicoli e si erano formate lunghe code lungo la direttrice che collega l'area fiorentina alla costa toscana.