Futuro Nazionale Empolese Valdelsa: "Empoli merita sicurezza vera, non promesse"

"La sicurezza non è un tema secondario. È il diritto fondamentale che permette a ogni persona di vivere serenamente la propria città, di uscire la sera senza paura, di mandare i propri figli a scuola con tranquillità e di sentirsi protetta nelle strade, nelle piazze e nei luoghi pubblici".

A dichiararlo sono dichiarano sono Gianmarco Porciani e Paolo Milardi, rispettivamente presidente e vicepresidente del Comitato Costituente Futuro Nazionale Empolese-Valdelsa, oltre a Andrea Cuscito, segretario per la fase costituente di Futuro Nazionale della Provincia di Firenze.

Negli ultimi mesi Empoli ha vissuto episodi gravi che hanno scosso profondamente la comunità. «Penso all’aggressione avvenuta all’ospedale San Giuseppe di Empoli, dove un immigrato africano ha seminato paura tra personale sanitario e cittadini presenti nella struttura. Un fatto inaccettabile, che dimostra come anche luoghi dedicati alla cura e alla protezione possano diventare teatro di violenza. E pensiamo anche all’accoltellamento avvenuto in Piazza della Vittoria, un episodio che ha colpito il cuore della città e che ha aumentato il senso di insicurezza tra commercianti, famiglie e giovani», aggiungono gli esponenti di Futuro Nazionale.

"Davanti a tutto questo non possiamo limitarci alle parole o all’indifferenza. Serve un cambio di passo. Serve il coraggio di affrontare il problema senza ipocrisie" proseguono Porciani, Milardi e Cuscito.

Futuro Nazionale chiede sicurezza per i cittadini di Empoli e propone interventi concreti: aumento della presenza delle forze dell’ordine nelle aree più sensibili della città; maggior controllo nelle piazze e nelle zone vicine alla stazione; installazione e potenziamento della videosorveglianza; tolleranza zero verso violenza, spaccio e criminalità; espulsione immediata per gli immigrati irregolari che commettono reati; sostegno e tutela per medici, infermieri, commercianti e residenti; collaborazione costante tra amministrazione comunale e forze di sicurezza.

"La sicurezza non ha colore politico: è una necessità reale dei cittadini. Empoli merita di tornare a essere una città tranquilla, vivibile e sicura. Noi saremo dalla parte delle famiglie, dei lavoratori, degli anziani e di tutti coloro che chiedono semplicemente di vivere senza paura. Perché una città sicura è una città libera" concludono Porciani, Milardi e Cuscito.

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