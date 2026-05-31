Altro incidente a Quarrata, muore scooterista di 30 anni

Cronaca Quarrata
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Nella notte tra venerdì e sabato un 24enne era morto in seguito a un altro grave incidente nella zona di Campiglio

Ancora sangue sulle strade di Quarrata. Un uomo di 30 anni è morto dopo un violento incidente avvenuto nella serata di ieri nella frazione di Casini. Si tratta della seconda vittima della strada registrata nel territorio comunale nel giro di poche ore.

Secondo una prima ricostruzione, il trentenne, nato a Firenze e residente a Quarrata, stava viaggiando a bordo del proprio scooter quando, intorno alle 19.30, si è scontrato frontalmente con un'automobile. L'impatto è stato particolarmente violento.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito e lo hanno trasferito d'urgenza all'ospedale San Jacopo di Pistoia. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. Nonostante i tentativi dei medici, il giovane è deceduto poche ore dopo il ricovero.

Illeso, invece, il conducente dell'auto coinvolta nello schianto. Le forze dell'ordine stanno svolgendo gli accertamenti necessari per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

Nella notte tra venerdì e sabato un altro grave incidente avvenuto nella zona di Campiglio era costato la vita a Edoardo Venturini, 24 anni. Nello stesso veicolo viaggiava un amico ventunenne, che è tuttora ricoverato all'ospedale di Pistoia in gravi condizioni.

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