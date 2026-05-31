Insegnanti dell'IC Certaldo protagoniste nel progetto "Seeds will grow"

Si è conclusa con successo l'ultima mobilità internazionale del progetto Erasmus+ “Seeds Will Grow” dell'Istituto Comprensivo Certaldo, che ha visto protagoniste le insegnanti Luana Di Vincenzo, Sabrina Iacoponi e Marta Corbucci delle scuole dell'infanzia "Alice Sturiale" e "Bruno Ciari".

L'incontro, ospitato a Salonicco dalla scuola partner greca, ha rappresentato l'ultimo appuntamento internazionale previsto dal progetto, che si concluderà ufficialmente alla fine del mese di agosto. Un momento particolarmente significativo che ha consentito ai partner di condividere i risultati raggiunti, valutare il percorso svolto e consolidare le relazioni costruite nel corso dei due anni di collaborazione.

Durante la mobilità, le docenti dell'istituto certaldese hanno avuto l'opportunità di incontrare nuovamente le colleghe provenienti da Portogallo e Irlanda, con le quali hanno collaborato intensamente nell'ambito delle attività progettuali.

Particolarmente apprezzata l'accoglienza riservata alle delegazioni straniere da parte della comunità scolastica greca. Bambini, insegnanti e personale della scuola hanno dato il benvenuto agli ospiti con canti e danze della tradizione locale, contribuendo a creare un clima di condivisione e amicizia europea. Un ruolo importante è stato svolto anche dal comitato dei genitori, che ha favorito momenti di incontro e conoscenza tra i partecipanti, rafforzando ulteriormente lo spirito di collaborazione e scambio culturale che caratterizza il programma Erasmus+.

Nel corso della settimana si sono svolte attività di confronto professionale, visite alle scuole ospitanti e momenti di job shadowing che hanno consentito di approfondire metodologie didattiche innovative legate all'inclusione, all'educazione ambientale e alla valorizzazione degli spazi educativi all'aperto.

Ampio spazio è stato dedicato alla conclusione del progetto e alla presentazione dei risultati conseguiti. In tale occasione sono stati illustrati anche gli esiti del progetto eTwinning collegato alle attività Erasmus+, strumento che ha favorito la collaborazione tra le scuole partner e il lavoro cooperativo tra docenti e alunni a livello europeo.

I momenti di lavoro sono stati accompagnati da visite culturali e dalla scoperta delle tradizioni locali, offrendo ai partecipanti l'opportunità di conoscere più da vicino la storia, la cultura e le peculiarità del territorio greco, arricchendo ulteriormente il valore formativo dell'esperienza.

Con il rientro in Italia delle insegnanti si conclude l'ultima fase di mobilità del progetto, lasciando in eredità un patrimonio di competenze professionali, esperienze formative e relazioni internazionali che rappresentano una risorsa preziosa per l'intera comunità scolastica.

L'Istituto Comprensivo Certaldo sottolinea inoltre con soddisfazione il riconoscimento ottenuto come Scuola eTwinning, considerato un importante incentivo a proseguire il percorso di internazionalizzazione intrapreso. Un traguardo che rafforza l'impegno dell'istituto nella diffusione delle competenze maturate in ambito europeo e nella condivisione di buone pratiche con le scuole del territorio, nell'ottica di promuovere innovazione, collaborazione e crescita comune.

Fonte: Ufficio Stampa