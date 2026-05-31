Lite durante una festa a Empoli, padre e figlio accoltellati

Padre e figlio feriti a coltellate al termine di una violenta lite scoppiata durante una festa in un'abitazione del centro storico di Empoli. L'episodio è avvenuto nella serata di venerdì 30 maggio in via Cosimo Ridolfi e si è concluso con la denuncia di un 28enne, ritenuto dalla polizia il responsabile dell'aggressione.

In un primo momento si era parlato di tre persone coinvolte, ma gli accertamenti successivi hanno chiarito che i feriti sono due: un uomo di 51 anni e il figlio di 28 anni, entrambi di origine filippina.

Ad avere la peggio è stato il più giovane, che ha riportato ferite piuttosto serie alle gambe, giudicate guaribili in 21 giorni. Prognosi di sette giorni, invece, per il padre.

L'allarme è scattato intorno alle 21.40. A dare l'allarme è stato un agente del commissariato di Empoli che, libero dal servizio, stava transitando in via Ridolfi e ha notato uno dei feriti in strada. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118, con più mezzi di soccorso, oltre agli agenti della polizia di Stato e ai carabinieri.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, all'interno dell'abitazione era in corso un festeggiamento al quale partecipavano diverse persone. Per motivi ritenuti al momento futili sarebbe nata una discussione, rapidamente degenerata fino all'aggressione con un coltello.

Gli accertamenti svolti nelle ore successive hanno portato all'identificazione di un altro 28enne, anch'egli di origine filippina, indicato come presunto autore del ferimento. L'uomo è stato denunciato per lesioni personali aggravate.

Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto e le responsabilità dei soggetti coinvolti. Come previsto dalla legge, la posizione dell'indagato dovrà essere valutata nel corso del procedimento e ogni eventuale responsabilità accertata con sentenza definitiva

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