Lucca Fashion Weekend, gran successo

Si chiude con un bilancio estremamente positivo l’edizione 2026 di Lucca Fashion Weekend, che per tre giorni ha trasformato il centro storico in un palcoscenico diffuso dedicato alla moda, all’artigianato, alla creatività e alle eccellenze del territorio. Mostre, talk, installazioni, eventi, workshop e iniziative diffuse hanno animato piazze, palazzi storici, botteghe e luoghi simbolo della città, richiamando appassionati, addetti ai lavori, cittadini, visitatori e confermando la crescente rilevanza della manifestazione nel panorama degli eventi dedicati al fashion e al lifestyle.

“Quest’anno più che mai Lucca Fashion Weekend ha dimostrato di essere una manifestazione in costante crescita, sia per qualità che per capacità di coinvolgimento – dichiara l’assessore al commercio e alle attività produttive Paola Granucci –. Il successo di questa edizione è il risultato di un grande lavoro di squadra che ha visto collaborare con entusiasmo istituzioni, associazioni di categoria, aziende, artigiani, commercianti, professionisti e cittadini. Una rete ampia e coesa che ha contribuito a costruire un programma ricco di contenuti, capace di valorizzare contemporaneamente grandi nomi e realtà locali, innovazione e tradizione, creatività e cultura d’impresa”.

L’esposizione dell’Archivio Fondazione Armani al Teatro del Giglio e la mostra di Renata Frediani a Palazzo Bernardini (che proseguono fino al 14 giugno), i progetti dedicati alla sostenibilità, i talk con protagonisti del mondo della moda e dell’imprenditoria, gli eventi diffusi nelle piazze e nei palazzi storici, fino agli appuntamenti che hanno coinvolto le botteghe e le attività del territorio, hanno restituito l’immagine di una città dinamica, accogliente e capace di dialogare con i linguaggi contemporanei senza perdere la propria identità.

“Lucca – ha aggiunto Granucci - si conferma il palcoscenico ideale per eventi di questo livello. La nostra città ha saputo mettere in mostra il meglio di sé: il commercio di qualità, l’artigianato d’eccellenza, i saperi tramandati nel tempo, ma anche la capacità di attrarre brand prestigiosi, ospiti di rilievo e progetti innovativi. Lucca Fashion Weekend rappresenta oggi una straordinaria opportunità di promozione per il territorio e per il suo tessuto economico, contribuendo a rafforzare l’immagine di una città che guarda al futuro valorizzando le proprie radici. I risultati di questa edizione ci danno grande soddisfazione e ci invitano a proseguire su questa strada, lavorando fin da subito per rendere ancora più ambiziosa la manifestazione nelle prossime edizioni. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in questo ambizioso evento”.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa