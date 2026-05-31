Nuovo record alla 10K Run Empolese

La quinta edizione della 10K Run Empolese va in archivio con un nuovo record della manifestazione. A firmarlo è stato Mohammed El Ouardy della Podistica Medicea, protagonista assoluto della gara disputata in una calda mattinata di fine maggio.

L’atleta è riuscito a migliorare il precedente primato di 32’21”, stabilito nel 2022 da Stefano Massimi, fermando il cronometro a 32’01”. Un risultato che lo ha portato a sfiorare anche la barriera dei 32 minuti. Alle sue spalle si è classificato Arthur Vienne dell’Infinity Running Team, distante 32 secondi, mentre il gradino più basso del podio è andato al vincitore delle ultime due edizioni, Samuele Oskar Cassi dell’Atletica Calenzano, giunto al traguardo con un ritardo di 1’04”. Quarta posizione per Mattia Torrioni della Sempredicorsa in 33’35”, seguito da Giuseppe Massaro della Montecatini Marathon.

In campo femminile è tornata al successo Martina Mantelli della Toscana Atletica Empoli, già vincitrice della prima edizione della prova. Con il tempo di 37’48” l’atleta ha migliorato la propria prestazione del 2022, pur senza avvicinare il record della corsa, detenuto da Mohamed Mohamud Hodan con 35’39”. Seconda Virginia Bianchi del Gruppo Podistico Rossini, staccata di 1’17”, mentre Michela Sotgia della La Galla ha conquistato il terzo posto.

Sono stati 236 gli atleti che hanno completato la prova competitiva, confermando l’ottimo riscontro ottenuto dalla manifestazione organizzata dalla Podistica Empolese 1986 con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Empoli e la collaborazione dell’Uisp. Numeri ancora più elevati considerando la partecipazione alla prova non competitiva.

Nella graduatoria delle società più numerose il primo posto è andato alla Toscana Atletica Empoli, davanti a Montelupo Runners e Atletica Amaranto.