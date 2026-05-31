Palio del 2 luglio a Siena: estratte Bruco, Drago, Valdimontone e Oca

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Sono Bruco, Drago, Valdimontone e Oca le Contrade estratte a sorte oggi, domenica 31 maggio, e che parteciperanno al Palio del 2 luglio 2026. Si aggiungono a Onda, Civetta, Giraffa, Leocorno, Aquila e Torre, che corrono di diritto e le cui bandiere sono state esposte alle trifore di Palazzo Pubblico fin dal mattino della giornata di oggi.

Al secondo piano di Palazzo Comunale sono state quindi esposte le bandiere delle Contrade non estratte, nell’ordine: Istrice, Selva, Pantera, Chiocciola, Lupa, Tartuca.

Secondo gli articoli contenuti nel capitolo III (dal titolo “Dei sorteggi preparatori e del mossiere”) del “Regolamento per il Palio” e la deliberazione della Giunta comunale con la quale è stata disposta l’esclusione della partecipazione a un Palio e alle rispettive prove della Nobile Contrada del Nicchio, la bandiera della Contrada è stata esposta all’ultimo posto delle trifore del secondo piano di Palazzo Pubblico; il Nicchio ha dunque scontato l’esclusione della partecipazione a un Palio e alle rispettive prove.

Con l’annuncio al pubblico dei Trombetti di Palazzo, le operazioni di sorteggio sono regolarmente iniziate alle ore 19 alla presenza del Sindaco di Siena Nicoletta Fabio, che ha presieduto l’adunanza, e dei Capitani delle diciassette Contrade, secondo gli articoli contenuti nel capitolo III (dal titolo “Dei sorteggi preparatori e del mossiere”) del “Regolamento per il Palio”.

Al termine delle operazioni i dieci Capitani delle Contrade che parteciperanno al Palio del 2 luglio 2026, seguendo l’articolo 30 del sopracitato regolamento, hanno comunicato all’amministrazione comunale, nella persona del Sindaco Fabio, la proposta di nomina di Renato Bircolotti come Mossiere per la Carriera di luglio. Secondo l’articolo del 31 del “Regolamento per il Palio” la nomina spetta alla stessa amministrazione comunale.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

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