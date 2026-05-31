Ramo si spezza e colpisce una ciclista a Vicchio

Cronaca Vicchio
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Momenti di paura questo pomeriggio a Vicchio, dove una donna di 65 anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un grosso ramo improvvisamente staccatosi da un albero ad alto fusto.

L’episodio è avvenuto intorno alle 17 in via Ponte di Vicchio. La donna stava percorrendo la strada in bicicletta insieme al marito quando il ramo è precipitato sulla carreggiata, investendola. Fortunatamente l’uomo che era con lei è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla ciclista prima di trasferirla in codice giallo in ospedale. Secondo quanto emerso, la spalletta in pietra del ponte avrebbe contribuito ad attutire l’impatto e a proteggerla dal peso maggiore della vegetazione caduta.

In supporto ai soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza della pianta utilizzando un’autoscala. I pompieri hanno lavorato per rimuovere le parti pericolanti ed evitare ulteriori cedimenti.

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