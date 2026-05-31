Riparato il guasto alla residenza universitaria Calamandrei  

Il guasto all'impianto idrico della residenza universitaria Calamandrei è stato riparato e l'acqua è tornata a scorrere in tutti gli alloggi della struttura.

I tecnici e il personale amministrativo dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario impegnati nella risoluzione del problema si sono adoperati per ripristinare celermente la funzionalità del sistema di pompaggio una volta arrivati due giorni fa i dispositivi da sostituire, rispettando quindi la tempistica del 31 maggio annunciata qualche giorno fa. La riattivazione idrica ha comportato una complessa serie di azioni, dal riempimento delle vasche di alimentazione allo spurgo dell'aria nelle tubazioni in ogni alloggio, ad interventi manutentivi in alcuni rubinetti. L'acqua arriva ora regolarmente ai presidi igienico sanitari e alle docce delle camere.

A partire dalla prossima settimana, quindi, verranno invitati a rientrare in residenza gli alloggiati che hanno accettato di trasferirsi temporaneamente in altri studentati individuati dal DSU Toscana che, ritornando in struttura, si andranno ad aggiungere ai numerosi colleghi che avevano preferito rimanere all'interno della residenza nonostante l'emergenza.

Notizie correlate