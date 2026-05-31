Il sanminiatese Tommaso Lavecchia nominato Alfiere della Pace

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Nuovo importante riconoscimento per il giovane sanminiatese Tommaso Lavecchia, già nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella il 7 maggio scorso per il suo impegno nella divulgazione dell’astronomia tra i coetanei. Durante la manifestazione “La Fiaccola per la Pace”, svoltasi al Cinema Teatro Salesiani di Livorno con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Livorno, gli è stato conferito il titolo di “Alfiere della Pace 2026”.

Il premio è stato assegnato per “l’impegno, la sensibilità e la testimonianza offerta nella diffusione dei valori di Pace, Solidarietà e Fratellanza”. Nel corso della cerimonia, Tommaso ha portato sul palco la Fiaccola della Pace, simbolo dell’iniziativa.

"Ricevere questo riconoscimento è un grande onore – ha dichiarato Lavecchia –. Ringrazio gli organizzatori per la fiducia. La pace si costruisce ogni giorno attraverso il rispetto, l’ascolto e l’attenzione verso gli altri".

Un messaggio rivolto soprattutto ai giovani: "Possiamo essere protagonisti della pace scegliendo il dialogo, la collaborazione e l’inclusione. Anche i piccoli gesti quotidiani possono contribuire a costruire un futuro migliore".

L’evento ha richiamato il pensiero del presidente Sergio Mattarella, che più volte ha sottolineato come la pace sia una conquista da custodire ogni giorno attraverso il dialogo, la solidarietà e la responsabilità di ciascuno.

Tommaso Lavecchia al Cinema Teatro Salesiani di Livorno per la nomina ad Alfiere della Pace

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