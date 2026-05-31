Scontro tra auto e moto a Fucecchio, 50enne in gravi condizioni

Cronaca Fucecchio
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L'impatto è avvenuto nella zona di Galleno, ricoverata con ferite lievi a Empoli la donna alla guida della macchina

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Galleno, nel comune di Fucecchio, dove un motociclista è rimasto seriamente ferito in seguito a uno scontro con un'automobile.

L'incidente è avvenuto lungo via Valdinievole. Per cause ancora in corso di accertamento, una moto e un'auto si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di circa 50 anni, che nell'impatto è stato sbalzato dal suo veicolo per alcuni metri e le cui condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori intervenuti sul posto.

Vista la gravità delle ferite riportate, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso, che ha trasportato il motociclista all'ospedale di Cisanello, a Pisa, dove è stato ricoverato con politrauma in condizioni serie.

Ferite lievi, invece, per la conducente dell'automobile, una donna di 43 anni, accompagnata al policlinico San Giuseppe di Empoli in codice verde per gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

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