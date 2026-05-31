Screening ortottico gratuito per bambini

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Per la Giornata Mondiale dell’Ortottica

La Commissione di Albo degli Ortottisti delle province di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara, afferente all’Ordine TSRM e PSTRP, organizza una giornata di screening ortottico gratuito per l'individuazione dell'ambliopia (comunemente conosciuta come "occhio pigro") dedicato alla popolazione pediatrica, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ortottica, che si celebra il 1° giugno 2026.

L’iniziativa si svolgerà lunedì 1 giugno 2026 presso l’AVIS di Empoli (piazza Guido Rossa 1) dalle ore 10 alle ore 13 e
dalle ore 15 alle ore 18.

Lo screening è rivolto ai bambini fino agli 8 anni di età e sarà effettuato dagli Ortottisti volontari aderenti all’iniziativa.
La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti.

L’obiettivo dello screening è individuare precocemente eventuali alterazioni della visione, della motilità oculare e della binocularità che potrebbero interferire con il corretto sviluppo visivo del bambino.

Lo screening non sostituisce una visita oculistica o ortottica completa, ma rappresenta uno strumento di prevenzione utile a identificare eventuali situazioni che necessitino di un successivo approfondimento specialistico, su indicazione dell’Ortottista.

L’Ortottista Assistente in Oftalmologia è il professionista sanitario laureato specializzato nella prevenzione, valutazione e riabilitazione dei disturbi visivi e dei disturbi della motilità oculare. Opera nell’ambito dell’età evolutiva, dell’adulto e dell’anziano, collaborando con il medico oculista nella diagnosi e nel trattamento di problematiche quali ambliopia, strabismo, affaticamento visivo e disturbi binoculari.

L’evento è realizzato con il patrocinio di: Ordine TSRM e PSTRP, AIORAO, WOD – World Orthoptic Day, IAPB Italia e
Comune di Empoli.

La Commissione di Albo invita le famiglie a cogliere questa importante occasione di prevenzione e tutela della salute visiva dei più piccoli.

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