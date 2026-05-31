Si schianta con l'auto contro un platano, donna ferita a Calcinaia

Cronaca Pisa
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Incidente stradale nella mattinata di oggi a Fornacette, nel comune di Calcinaia, dove una giovane donna è rimasta ferita dopo aver perso il controllo della propria auto.

L'allarme è scattato intorno alle 10.10 in via della Botte. Secondo una prima ricostruzione, la conducente stava percorrendo la strada quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro un platano.

L'impatto è stato particolarmente violento e ha provocato il ribaltamento dell'auto su un fianco, impedendo alla conducente di uscire autonomamente dall'abitacolo.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Pisa che ha provveduto a liberare la donna utilizzando specifiche attrezzature da soccorso e una tavola spinale per l'immobilizzazione. Una volta estratta dal veicolo, la ferita è stata affidata al personale del 118.

La giovane è stata quindi trasportata all'ospedale di Cisanello per gli accertamenti e le cure del caso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Bientina, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

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