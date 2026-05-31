Truffa a coppia di anziani di Massarosa: arrestati in due

Fermati dalla polizia stradale mentre viaggiavano sull'Autostrada del Sole con il bottino di una truffa appena messa a segno ai danni di una coppia di anziani in provincia di Lucca. Per questo un uomo e una donna sono stati arrestati dagli agenti della sottosezione Roma Sud.

L'operazione è scattata lungo l'A1, a sud della Capitale, quando una pattuglia ha fermato una Renault Symbioz che procedeva ad alta velocità. Durante i controlli è emerso che il veicolo era stato noleggiato da un'altra persona e che l'uomo al volante, oltre a non essere l'intestatario del contratto, guidava con la patente revocata.

Agli agenti il conducente avrebbe spiegato di essere diretto verso casa dopo aver accompagnato la compagna dalla madre a Roma, sostenendo che la donna avesse accusato un malore. Una versione che ha però destato sospetti, anche perché la passeggera avrebbe rifiutato l'intervento del 118.

Ulteriori verifiche hanno portato gli agenti a rinvenire nell'auto un tagliando autostradale che attestava il passaggio nel Fiorentino poche ore prima. La successiva perquisizione ha consentito di trovare una pochette contenente orologi, anelli e altri gioielli in oro.

Gli accertamenti svolti nell'immediatezza hanno permesso di collegare i preziosi a una truffa consumata poche ore prima a Massarosa, dove una coppia di anziani era stata raggirata con il noto stratagemma del falso carabiniere. I malviventi si sarebbero fatti consegnare gli oggetti di valore convincendo le vittime della necessità di collaborare a presunte indagini.

Per i due fermati sono così scattate le manette con l'accusa di aver partecipato al raggiro. La refurtiva è stata recuperata e sequestrata in attesa della restituzione ai legittimi proprietari.

Come previsto dalla legge, la responsabilità degli arrestati dovrà essere accertata nel corso del procedimento penale e con eventuale sentenza definitiva.

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