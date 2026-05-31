Ubriaco al volante finisce contro il guardrail, denunciato 27enne a Cecina

Si mette alla guida con un tasso alcolemico oltre il doppio del limite consentito e termina la corsa contro un guardrail. Per questo un 27enne di origini nordafricane, residente nella zona di Cecina, è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cecina.

L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a San Pietro in Palazzi, nell'ambito dei controlli straordinari disposti dal Comando provinciale di Livorno per contrastare i fenomeni legati alla movida e aumentare la sicurezza stradale durante il fine settimana.

Secondo quanto ricostruito dai militari intervenuti sul posto, il giovane stava viaggiando a bordo della propria auto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro il guardrail.

Sottoposto agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente, l'automobilista è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,09 grammi per litro, valore superiore di oltre due volte rispetto al limite consentito. Per lui è quindi scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro immediato della patente di guida.

L'attività rientra nei servizi di controllo del territorio intensificati nelle serate e nelle notti del fine settimana, secondo le direttive condivise in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura di Livorno.