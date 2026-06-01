2300 bicchieri in due giorni: la Festa del Vino di Montespertoli vola

Si chiude il primo weekend della 68ª Festa del Vino di Montespertoli con un dato che parla da solo: 2.300 bicchieri venduti in due giorni, sabato 30 e domenica 31 maggio.

Un risultato che assume ancora più valore se confrontato con l'edizione precedente: nel 2025 il primo weekend si era sviluppato su tre giorni — beneficiando del 2 giugno come giornata festiva — e aveva registrato 2.100 bicchieri. Quest'anno, con una giornata in meno a disposizione, la Festa del Vino ha superato quel traguardo di oltre duecento unità, segnando un incremento significativo sia in termini assoluti che, soprattutto, in termini di presenze medie giornaliere.

La festa è aperta tutte le sere fino a domenica 7 giugno, con le aziende vinicole e gli stand gastronomici attivi ogni giorno dalle 18.00.

Oggi, lunedì 1 giugno, dalle 19.00 degustazione guidata "Montespertoli e la sua Mappa: degustazione tecnica dei vigneti" a cura dei Viticoltori di Montespertoli (su prenotazione, max 30 posti), seguita alle 21.30 da "AgGrappati alle tradizioni" a cura di ANAG. In serata il Gruppo '900 porta in Piazza del Popolo il NCI — Night Club Italiano, mentre in Arena delle Contrade si corre la Corsa con i carretti.

Domani, martedì 2 giugno, giornata festiva ricca di eventi: dalle 8.00 la Fiera Mercato, dalle 10.00 mercatino artigianale nelle vie del centro storico. Alle 10.30 la cerimonia istituzionale per la Festa della Repubblica con consegna di una copia della Costituzione italiana ai neo-diciottenni montespertolesi. La sera degustazioni "Vini autoctoni" a cura di Slow Food (18.00) e "Diversità di bianchi" a cura di Assoenologi (19.00), entrambe su prenotazione. Giochi delle Contrade con la Staffetta mista e, dalle 21.00, Beat Boys in concerto e Nejo DJ a chiudere.

Nei giorni successivi: mercoledì 3 Pianoday della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi e degustazione "IGT Toscana rossi" a cura di Assoenologi, con Funk A Bestia in concerto; giovedì 4 il convegno "Cambiare calice: il vino tra crisi e nuove opportunità" (ore 10.30, Centro "I Lecci") e serata con Purple DJ; venerdì 5 l’atteso talent show delle contrade in Piazza Machiavelli; sabato 6 l'asta benefica "Etichetta d'Artista" a favore dell'Ospedale Pediatrico Meyer, la cerimonia di premiazione delle Contrade e dj set; domenica 7 raduno moto, grande sfilata con la rievocazione della vita contadina a cura Gruppo '900 con anche la presenza di un gruppo di sbandieratori e gran finale con laser e fuochi.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa