Aggressione dopo il richiamo per il rumore dei motorini, indagato un 16enne

La procura per i minorenni di Firenze ha aperto un fascicolo per lesioni nei confronti di un ragazzo di 16 anni in relazione all'aggressione avvenuta la sera del 29 maggio a Pontetetto, frazione di Lucca, ai danni di un uomo di 42 anni.

Il giovane si è presentato spontaneamente in questura accompagnato dalla madre e avrebbe ammesso di aver colpito la vittima con un pugno. L'episodio sarebbe nato dopo un richiamo rivolto dall'uomo a un gruppo di ragazzi che con i motorini stavano provocando molto frastuono nella zona.

Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, il 42enne si trovava nella propria abitazione quando, infastidito dal passaggio degli scooter, è sceso in strada per protestare. Nel corso del confronto sarebbe stato colpito dal 16enne e sarebbe caduto a terra.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato l'uomo in ambulanza all'ospedale San Luca di Lucca. I medici gli hanno diagnosticato lesioni giudicate guaribili in 40 giorni.