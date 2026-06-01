Appuntamento in Giardino 2026 a Villa Caruso Bellosguardo: due giorni tra botanica, arte e musica*

Villa Caruso Bellosguardo si prepara ad accogliere l'edizione 2026 di Appuntamento in Giardino, l'iniziativa nazionale promossa da APGI – Associazione Parchi e Giardini d'Italia, nata per aprire al pubblico i giardini storici di tutta la Penisola e far scoprire la loro straordinaria ricchezza botanica, artistica e paesaggistica. Quest’anno il tema è La Vista, all’insegna della Botanica, richiamando una storica iniziativa di Villa Caruso. L’evento si svolge in contemporanea con il Rendez-vous aux Jardins, manifestazione che coinvolge oltre 20 Paesi europei. Siamo giunti alla 9ª edizione!

Sabato 6 e domenica 7 giugno, il parco della villa – già residenza del celebre tenore Enrico Caruso, sulle colline a pochi chilometri da Firenze – si trasformerà in un luogo d'incontro tra natura, arte e comunità, con un programma ricco e accessibile a tutte le età.

“Per la prima volta Villa Caruso Bellosguardo entra a far parte di Appuntamento in Giardino, e siamo orgogliosi di farlo nella 9ª edizione di un festival che celebra la bellezza dei giardini storici italiani in tutta Europa. Questo parco è un patrimonio vivo, costruito nel tempo e custodito con cura: aprire i suoi cancelli a tutta la comunità – con la botanica come filo conduttore – è per noi un atto di condivisione e di appartenenza al territorio. Vi aspettiamo il 6 e 7 giugno: sarà un appuntamento da non perdere.” Dichiara il Consiglio Direttivo di Villa Caruso Bellosguardo.

“Sono molto contento che la prima iniziativa del nuovo corso di Villa Caruso, luogo meraviglioso che merita tutta la nostra dedizione, si apra proprio nel Segno di Botanica, ovvero con la valorizzazione dei suoi spazi e del suo giardino storico ma nel segno di un evento che è ancora nel cuore mio e di tanti. Credo che così tante iniziative possono davvero interessare un vasto pubblico” dichiara Massimo Galli, assessore alla cultura nel Comune di Lastra a Signa.

“Con questo evento ci sarà la possibilità di scoprire non solo la villa, ma anche il suo bellissimo giardino che, al pari della residenza del grande tenore, riserva particolari unici nel suo genere. Questo appuntamento segna l'inizio della stagione estiva della villa che sarà molto coinvolgente anche per merito del nuovo gruppo di persone che, da alcuni mesi, ha preso le redini dell'associazione. Alla presidente Costanza Caradonna ed a tutto il suo staff il mio ringraziamento ed il mio in bocca al lupo per le sfide future” aggiunge il Sindaco di Lastra a Signa, Emanuele Caporaso.

Il programma nel dettaglio

*Appuntamento in Giardino 2026 a Villa Caruso Bellosguardo: due giorni tra botanica, arte e musica*

_Il 6 e 7 giugno 2026, la 9ª edizione del festival nazionale APGI anima il parco storico di Lastra a Signa con conferenze, laboratori, yoga, mercato verde, mostra di pittura e concerto finale. Ingresso gratuito fino a 12 anni._

Lastra a Signa (FI) – Villa Caruso Bellosguardo si prepara ad accogliere l'edizione 2026 di Appuntamento in Giardino, l'iniziativa nazionale promossa da APGI – Associazione Parchi e Giardini d'Italia, nata per aprire al pubblico i giardini storici di tutta la Penisola e far scoprire la loro straordinaria ricchezza botanica, artistica e paesaggistica. Quest’anno il tema è La Vista, all’insegna della Botanica, richiamando una storica iniziativa di Villa Caruso. L’evento si svolge in contemporanea con il Rendez-vous aux Jardins, manifestazione che coinvolge oltre 20 Paesi europei. Siamo giunti alla 9ª edizione!

Sabato 6 e domenica 7 giugno, il parco della villa – già residenza del celebre tenore Enrico Caruso, sulle colline a pochi chilometri da Firenze – si trasformerà in un luogo d'incontro tra natura, arte e comunità, con un programma ricco e accessibile a tutte le età.

“_Per la prima volta Villa Caruso Bellosguardo entra a far parte di Appuntamento in Giardino, e siamo orgogliosi di farlo nella 9ª edizione di un festival che celebra la bellezza dei giardini storici italiani in tutta Europa. Questo parco è un patrimonio vivo, costruito nel tempo e custodito con cura: aprire i suoi cancelli a tutta la comunità – con la botanica come filo conduttore – è per noi un atto di condivisione e di appartenenza al territorio. Vi aspettiamo il 6 e 7 giugno: sarà un appuntamento da non perdere._” Dichiara il Consiglio Direttivo di Villa Caruso Bellosguardo

“_Sono molto contento che la prima iniziativa del nuovo corso di Villa Caruso, luogo meraviglioso che merita tutta la nostra dedizione, si apra proprio nel Segno di Botanica, ovvero con la valorizzazione dei suoi spazi e del suo giardino storico ma nel segno di un evento che è ancora nel cuore mio e di tanti. Credo che così tante iniziative possono davvero interessare un vasto pubblico_” dichiara Massimo Galli, assessore alla cultura nel Comune di Lastra a Signa.

“_Con questo evento ci sarà la possibilità di scoprire non solo la villa, ma anche il suo bellissimo giardino che, al pari della residenza del grande tenore, riserva particolari unici nel suo genere. Questo appuntamento segna l'inizio della stagione estiva della villa che sarà molto coinvolgente anche per merito del nuovo gruppo di persone che, da alcuni mesi, ha preso le redini dell'associazione. Alla presidente Costanza Caradonna ed a tutto il suo staff il mio ringraziamento ed il mio in bocca al lupo per le sfide future_” aggiunge il Sindaco di Lastra a Signa, Emanuele Caporaso.

Il programma nel dettaglio:

- sabato 6 giugno

Ore 10,00 – "Le erbe spontanee dei campi"

Corso a cura di Vittorio Cintolesi

Ore 10,00–12,00 – "Il giardino storico"

Conferenza sulla storia ed evoluzione dei giardini storici, a cura di Paolo Galeotti

Ore 11,00 – Lo yoga per genitori e bambini

A cura di Sonia Squilloni – YogaCampi

Ore 12,00 – "Natura in arte"

Inaugurazione mostra di pittura di Alessandro Sacchetti

Ore 15,00 – "Alla scoperta del Parco"

Visita guidata al Parco monumentale di Villa Caruso

Ore 16,30 – "Ortoinarte"

Laboratorio di acquerello con colori naturali, aperto a tutti. A cura di Vanessa Gai

Domenica 7 giugno

Ore 10,00–18,00 – "Il mercato verde"

Esposizione di produttori di piante, miele e prodotti naturali

Ore 10,00–13,00 – "Corso teorico pratico sulla coltivazione degli agrumi in vaso"

Con esercitazioni pratiche e dimostrazioni. A cura di Paolo Galeotti

Ore 11,00 – Lo yoga per bambini e genitori

A cura di Sonia Squilloni – YogaCampi. Fascia di età 4–12 anni. Si consiglia di portare una coperta.

Ore 15,00 – "Ortoinarte"

Laboratorio di acquerello con colori naturali, per adulti e bambini. A cura di Vanessa Gai

Ore 16,00 – La Rosa Enrico Caruso

Presentazione della creazione di Rose Barni Pistoia, donata alla Villa

Ore 17,00 – "Alla scoperta del Parco"

Corso a cura di Vittorio Cintolesi

Ore 18,30 – "Giardini. Sinestesia, musica, colori, profumi"

Concerto a cura di Franco Bettiol

Street food con panini e gelato sarà presente in entrambe le giornate per ricaricare le energie tra un evento e l'altro.

Ore 10,00 – "Le erbe spontanee dei campi"

Corso a cura di Vittorio Cintolesi

Ore 10,00–12,00 – "Il giardino storico"

Conferenza sulla storia ed evoluzione dei giardini storici, a cura di Paolo Galeotti

Ore 11,00 – Lo yoga per genitori e bambini

A cura di Sonia Squilloni – YogaCampi

Ore 12,00 – "Natura in arte"

Inaugurazione mostra di pittura di Alessandro Sacchetti

Ore 15,00 – "Alla scoperta del Parco"

Visita guidata al Parco monumentale di Villa Caruso

Ore 16,30 – "Ortoinarte"

Laboratorio di acquerello con colori naturali, aperto a tutti. A cura di Vanessa Gai

- domenica 7 giugno

Ore 10,00–18,00 – "Il mercato verde"

Esposizione di produttori di piante, miele e prodotti naturali

Ore 10,00–13,00 – "Corso teorico pratico sulla coltivazione degli agrumi in vaso"

Con esercitazioni pratiche e dimostrazioni. A cura di Paolo Galeotti

Ore 11,00 – Lo yoga per bambini e genitori

A cura di Sonia Squilloni – YogaCampi. Fascia di età 4–12 anni. Si consiglia di portare una coperta.

Ore 15,00 – "Ortoinarte"

Laboratorio di acquerello con colori naturali, per adulti e bambini. A cura di Vanessa Gai

Ore 16,00 – La Rosa Enrico Caruso

Presentazione della creazione di Rose Barni Pistoia, donata alla Villa

Ore 17,00 – "Alla scoperta del Parco"

Corso a cura di Vittorio Cintolesi

Ore 18,30 – "Giardini. Sinestesia, musica, colori, profumi"

Concerto a cura di Franco Bettiol

Street food con panini e gelato sarà presente in entrambe le giornate per ricaricare le energie tra un evento e l'altro.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

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