Basket, Abc Castelfiorentino sconfitta in finale al Trofeo dell’Amicizia

Sport Castelfiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

E’ il Don Bosco Livorno a trionfare al 28° Trofeo dell’Amicizia. Al termine di due splendide giornate, la formazione labronica si aggiudica il primo gradino del podio battendo l’Abc Castelfiorentino nella finalissima. Medaglia di bronzo per l’Us Livorno, che supera il Basketball Club Lucca nella finalina. A seguire, Junior Basket Ravenna, Costone Siena, Union Prato e Libertas Livorno. Alessandro Ragghianti del Basketball Club Lucca trionfa invece nel 3 point contest.
Alla cerimonia di premiazione è intervenuto per l’amministrazione comunale il vice sindaco e assessore allo sport Gianluca D’Alessio, insieme ai dirigenti gialloblu Bruno Gazzarrini e Leonardo Manetti.

Un grazie speciale e sentito a tutte le squadre partecipanti, vere protagoniste di questa due giorni, agli sponsor che ci hanno sostenuto, al Comune di Castelfiorentino e alla Federazione Italiana Pallacanestro per i patrocini; e poi, ovviamente, un grazie immenso allo staff Abc, guidato dal super responsabile tecnico Daniele Bagnoli, al gruppo degli arbitri e degli ufficiali di campo e a tutti i genitori gialloblu, che oltre ai tanti compiti organizzativi hanno ospitato i bambini di Ravenna: è stata una splendida 28esima edizione del nostro Trofeo dell’Amicizia.

Ecco i risultati.

QUALIFICAZIONI

Girone Giallo

Abc Castelfiorentino – Junior Basket Ravenna 36-33
Costone Siena – Don Bosco Livorno 22-37
Junior Basket Ravenna – Costone Siena 23-27
Abc Castelfiorentino – Don Bosco Livorno 36-27
Junio Basket Ravenna – Don Bosco Livorno 32-31
Abc Castelfiorentino – Costone Siena 27-16

Girone Blu

Us Livorno – Basketball Club Lucca 35-19
Us Livorno – Libertas Livorno 59-7
Basketball Club Lucca – Union Prato 34-25
Us Livorno – Union Prato 53-12
Libertas Livorno – Basketball Club Lucca 31-40
Union Prato – Libertas Livorno 35-20

SEMIFINALI

1/4 posto: Abc Castelfiorentino – Basketball Club Lucca 44-33
1/4 posto: Don Bosco Livorno – Us Livorno 32-29
5/8 posto: Junior Basket Ravenna – Libertas Livorno 71-15
5/8 posto: Costone Siena – Union Prato 31-10

FINALI

1/2 posto: Abc Castelfiorentino – Don Bosco Livorno 24-32
3/4 posto: Basketball Club Lucca – Us Livorno 31-48
5/6 posto: Junior Basket Ravenna – Costone Siena 22-15
7/8 posto: Libertas Livorno – Union Prato 28-30

CLASSIFICA

1° Don Bosco Livorno
2° Abc Castelfiorentino
3° Us Livorno
4° Basketball Club Lucca
5° Junior Basket Ravenna
6° Costone Siena
7° Union Prato
8° Libertas Livorno

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Castelfiorentino
Basket
30 Maggio 2026

L’Abc Solettificio Manetti si prende gara-3 contro San Vincenzo e vola in finale

E’ finale playoff. Davanti al proprio pubblico l’Abc Solettificio Manetti tinge di gialloblu la fatidica “bella” contro San Vincenzo, chiudendo la serie sull’82-71 e raggiungendo l’Union Prato (che ha superato [...]

Castelfiorentino
Attualità
29 Maggio 2026

6ª Urban Park Running a Castelfiorentino: attesi circa 120 atleti da tutta la Toscana

E’ iniziato il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di atletica leggera. Mercoledì 10 Giugno si svolgerà la 6° edizione della Staffetta “URBAN park RUNNING” [...]

Castelfiorentino
Attualità
28 Maggio 2026

Al via il 3° Torneo Open 'Città di Castelfiorentino. Memorial Vieri Angelucci'

Per il terzo anno di fila si accendono i riflettori sul Torneo Open maschile “Città di Castelfiorentino” - Memorial Vieri Angelucci, organizzato sui campi in terra rossa della Polisportiva I’Giglio [...]



Tutte le notizie di Castelfiorentino

<< Indietro

torna a inizio pagina