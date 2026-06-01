Basket, Abc Castelfiorentino sconfitta in finale al Trofeo dell’Amicizia

E’ il Don Bosco Livorno a trionfare al 28° Trofeo dell’Amicizia. Al termine di due splendide giornate, la formazione labronica si aggiudica il primo gradino del podio battendo l’Abc Castelfiorentino nella finalissima. Medaglia di bronzo per l’Us Livorno, che supera il Basketball Club Lucca nella finalina. A seguire, Junior Basket Ravenna, Costone Siena, Union Prato e Libertas Livorno. Alessandro Ragghianti del Basketball Club Lucca trionfa invece nel 3 point contest.

Alla cerimonia di premiazione è intervenuto per l’amministrazione comunale il vice sindaco e assessore allo sport Gianluca D’Alessio, insieme ai dirigenti gialloblu Bruno Gazzarrini e Leonardo Manetti.

Un grazie speciale e sentito a tutte le squadre partecipanti, vere protagoniste di questa due giorni, agli sponsor che ci hanno sostenuto, al Comune di Castelfiorentino e alla Federazione Italiana Pallacanestro per i patrocini; e poi, ovviamente, un grazie immenso allo staff Abc, guidato dal super responsabile tecnico Daniele Bagnoli, al gruppo degli arbitri e degli ufficiali di campo e a tutti i genitori gialloblu, che oltre ai tanti compiti organizzativi hanno ospitato i bambini di Ravenna: è stata una splendida 28esima edizione del nostro Trofeo dell’Amicizia.

Ecco i risultati.

QUALIFICAZIONI

Girone Giallo

Abc Castelfiorentino – Junior Basket Ravenna 36-33

Costone Siena – Don Bosco Livorno 22-37

Junior Basket Ravenna – Costone Siena 23-27

Abc Castelfiorentino – Don Bosco Livorno 36-27

Junio Basket Ravenna – Don Bosco Livorno 32-31

Abc Castelfiorentino – Costone Siena 27-16

Girone Blu

Us Livorno – Basketball Club Lucca 35-19

Us Livorno – Libertas Livorno 59-7

Basketball Club Lucca – Union Prato 34-25

Us Livorno – Union Prato 53-12

Libertas Livorno – Basketball Club Lucca 31-40

Union Prato – Libertas Livorno 35-20

SEMIFINALI

1/4 posto: Abc Castelfiorentino – Basketball Club Lucca 44-33

1/4 posto: Don Bosco Livorno – Us Livorno 32-29

5/8 posto: Junior Basket Ravenna – Libertas Livorno 71-15

5/8 posto: Costone Siena – Union Prato 31-10

FINALI

1/2 posto: Abc Castelfiorentino – Don Bosco Livorno 24-32

3/4 posto: Basketball Club Lucca – Us Livorno 31-48

5/6 posto: Junior Basket Ravenna – Costone Siena 22-15

7/8 posto: Libertas Livorno – Union Prato 28-30

CLASSIFICA

1° Don Bosco Livorno

2° Abc Castelfiorentino

3° Us Livorno

4° Basketball Club Lucca

5° Junior Basket Ravenna

6° Costone Siena

7° Union Prato

8° Libertas Livorno

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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