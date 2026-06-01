Nasce la Carta dei valori dello sport: presentazione a Empoli

Il 3 giugno alle ore 17:30 presso il Cenacolo degli Agostiniani a Empoli, l’amministrazione comunale è lieta di invitare la cittadinanza, le società sportive, gli allenatori, gli atleti e i genitori all'evento di lancio della Carta dei Valori dello Sport promossa dal Comune di Empoli.

L'iniziativa è stata sviluppata dall'UOC Servizi Educativi e Istruzione del Comune di Empoli, nell'ambito del Programma Città Amica dei Bambini e degli Adolescenti di Unicef. All'evento parteciperanno le assessore Laura Mannucci e Maria Grazia Pasqualetti, con delega a Sport e Scuola, assieme a Elisa Bertelli, responsabile UOC Servizi Educativi e Istruzione.

Il lavoro sulla Carta dei Valori dello Sport nasce dall'esigenza, emersa durante gli incontri con il Tavolo della società civile, organismo istituito all’interno del progetto Unicef Città Amica dei bambini e degli adolescenti, di affrontare il tema del bullismo nei contesti sportivi.

L’appuntamento del 3 giugno sarà l’occasione per presentare la Carta dei Valori nella sua versione preliminare alle associazioni sportive del territorio, avviando un momento di confronto e partecipazione aperto a contributi, osservazioni e spunti di arricchimento.

La Carta, infatti, nasce come uno strumento condiviso e partecipato, che le realtà sportive saranno chiamate successivamente a sottoscrivere, impegnandosi a promuovere all’interno delle proprie associazioni una cultura fondata sulla cura delle relazioni, sul benessere delle persone e sulla crescita armoniosa dei più giovani.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa