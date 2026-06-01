Al via "Conferimenti Taric" a Empoli, contro rifiuti abbandonati o non differenziati bene

A Empoli la tariffa corrispettiva entra in una nuova fase, orientata a consolidarne il funzionamento e a supportarne la corretta applicazione. A partire da giugno, Plures Alia, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, avvierà un progetto sperimentale "Conferimenti Taric", un’iniziativa pensata per analizzare e affrontare alcune anomalie emerse nel conferimento dei rifiuti.

La Taric, introdotta progressivamente sul territorio e ormai a regime da circa due anni, collega una parte della tariffa ai comportamenti effettivi delle utenze, sulla base dei conferimenti delle frazioni differenziate e del rifiuto residuo non differenziabile. Un sistema che punta a incentivare la raccolta differenziata, limitare la produzione di indifferenziato e promuovere un modello più equo e responsabile.

L’analisi dei dati raccolti in questa prima fase di applicazione della tariffa corrispettiva ha evidenziato la necessità di approfondire alcune situazioni anomale, legate in parte a una possibile conoscenza non completa del sistema tariffario e delle modalità di esposizione dei rifiuti, ma anche a eventuali criticità tecniche o operative. Per questo motivo entreranno in azione gli ispettori ambientali, impegnati in un’attività mirata che unisce informazione, verifica e, laddove necessario, interventi sanzionatori.

L’obiettivo è duplice: da un lato comprendere le cause delle anomalie – che possono riguardare comportamenti non corretti, una conoscenza non completa del servizio e del sistema – dall’altro accompagnare i cittadini verso un utilizzo sempre più consapevole e corretto del sistema. L'azione messa in atto dal prossimo giugno rappresenta uno strumento di supporto alla piena attuazione della Taric, e non una semplice attività di controllo; è una prima risposta concreta per intercettare e risolvere eventuali criticità.

"Gli interventi di monitoraggio e controllo di Plures Alia che stanno per partire sono molto importanti per andare a ridurre la parte ancora presente di errati conferimenti e abbandoni in strada – ha dichiarato l'assessora alla Transizione Ecologica, Laura Mannucci -. È giusto procedere in modo graduale, arrivando fino alla sanzione per i responsabili degli abbandoni. Auspichiamo che il progetto Conferimenti Taric possa migliorare ancora di più i dati già buoni per la raccolta differenziata e andare a colpire chi purtroppo si comporta in modo incivile".

Un passaggio importante per rafforzare un modello che, nei suoi primi anni di applicazione, ha già contribuito a migliorare le performance della raccolta differenziata sul territorio. L’obiettivo è ora quello di rendere il sistema sempre più efficace, trasparente ed equo, a beneficio dell’intera comunità.

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa

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