Degustando l'Arte, a San Miniato cultura e solidarietà nel segno di Pinocchio

San Miniato si prepara ad accogliere "Degustando l’Arte – Bicentenario Collodiano", un evento che unisce cultura, arte, memoria storica, solidarietà ed eccellenze enogastronomiche del territorio in occasione delle celebrazioni dedicate ai 200 anni dalla nascita di Carlo Lorenzini, in arte Collodi (1826-2026), autore de “Le avventure di Pinocchio”. L’appuntamento è in programma mercoledì 3 giugno alle ore 17.30 presso la Fondazione Conservatorio Santa Chiara di San Miniato, in Via Roma 15, dove si svolgerà la conferenza stampa di presentazione delle serate del 4, 11, 18 e 25 novembre dedicate al progetto "Degustando l’Arte".

La Fondazione Conservatorio Santa Chiara rappresenta oggi uno dei più importanti punti di riferimento culturali del territorio sanminiatese. Ospitata in uno storico complesso di grande pregio architettonico, la Fondazione promuove attività artistiche, culturali e sociali volte alla valorizzazione della memoria storica e dell’identità locale. All’interno della struttura trova spazio anche il Museo del Santa Chiara , luogo simbolico dedicato alla conservazione e alla trasmissione del patrimonio culturale del territorio. La conferenza stampa vedrà gli interventi del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del Sindaco del Comune di San Miniato Simone Giglioli, del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato Giovanni Urti e del Vice Presidente della Fondazione Conservatorio Santa Chiara Vittorio Gabbanini, insieme ai protagonisti e alle realtà coinvolte nell’iniziativa. A coordinare l’incontro sarà la giornalista enogastronomica Francesca Pinochi.

Il progetto nasce con l’obiettivo di celebrare il Bicentenario Collodiano attraverso un percorso capace di mettere in dialogo letteratura, arte, educazione, solidarietà e tradizioni locali. La figura di Carlo Lorenzini continua infatti a rappresentare un patrimonio universale della cultura italiana: Pinocchio, tradotto e conosciuto in tutto il mondo, conserva ancora oggi un forte valore educativo e simbolico, parlando a generazioni diverse attraverso temi come la crescita, la coscienza, la verità e il rapporto tra fantasia e realtà.

Solidarietà con una borsa esclusiva e un'asta benefica

Particolare attenzione sarà dedicata anche all’aspetto benefico dell’iniziativa. Per celebrare i 200 anni di Collodi, l’azienda Braccialini realizzerà infatti una borsa esclusiva dedicata a Pinocchio, che sarà destinata a finalità benefiche nell’ambito degli eventi in programma. Inoltre, numerosi pittori e artisti contemporanei realizzeranno opere ispirate al mondo di Pinocchio: quadri, interpretazioni artistiche e creazioni originali che verranno presentate durante il percorso di “Degustando l’Arte”. Tutte le opere saranno battute all’asta nel mese di novembre nel corso delle serate dedicate al progetto, trasformando l’arte in un importante strumento di solidarietà e partecipazione collettiva, grazie alla collaborazione con Roberto Milani della Casa d'Arte San Lorenzo, all'artista Gerardo Brogna e a Filippo Lotti FuoriLuogo Arte.

L'appuntamento il 3 giugno

Degustando l'Arte 2025

Particolare attenzione sarà dedicata al coinvolgimento delle nuove generazioni. Saranno infatti presenti gli studenti delle scuole del Comune di San Miniato con il progetto "Tutti leggono Pinocchio e tu?", iniziativa che valorizza la lettura e il messaggio educativo dell’opera collodiana. La serata proseguirà alle ore 20.00 con un’apericena dedicata ai prodotti e ai vini del territorio, realizzata grazie alla collaborazione di importanti eccellenze locali: Salumificio Mancini Adriana, Macelleria lo Scalco, Pastificio La Castellana, Chef Daniele Fagiolini – Le Colombaie, Gastronomia Nuovo Emporio, Pasticceria Benvenuti, Beconcini Wine, Unicoop Firenze, ci sarà anche una new entry con i brigidini e il torrone dell’azienda Rinati di Lamporecchio.

L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Pisa, della Scuola Normale Superiore e del Comune di San Miniato, con il sostegno di numerosi sponsor, associazioni e partner del territorio. La Fondazione Conservatorio Santa Chiara desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le istituzioni, aziende sponsor, associazioni culturali, artisti e attività coinvolte che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, dimostrando attenzione e sensibilità verso la promozione della cultura, della memoria storica, della solidarietà e delle eccellenze del territorio.

"Degustando l’Arte" si propone così come un’esperienza condivisa capace di valorizzare il territorio toscano attraverso il linguaggio universale dell’arte, della convivialità e della cultura nel segno senza tempo di Pinocchio. La partecipazione è su prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: 0571 43050 - segreteria@fcsc.it

Fonte: Conservatorio Santa Chiara

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