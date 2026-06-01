EcoPark Ponte a Elsa, avviso pubblico per locazione di 5 lotti dell'immobile

È stato pubblicato un avviso pubblico per l'assegnazione in locazione di alcuni settori dell'EcoPark, il nuovo immobile destinato a servizi per la comunità di Ponte a Elsa, situato in via Caponi, via Cioni e via Gobetti.

Il nuovo bando prevede 5 lotti corrispondenti a 5 porzioni diverse di varie misure: quattro di queste sono destinati a uffici, mentre il quinto sarà adibito a uso bar.

Le offerte potranno essere presentate entro le ore 12 di lunedì 29 giugno 2026.

Le attività che potranno essere avviate all'interno del complesso immobiliare dovranno essere compatibili con la destinazione urbanistica. In sede di offerta tecnica saranno attribuiti punteggi con un ordine di priorità per attività di:

1) formazione

2) servizi socio sanitari.

Ogni lotto comprende anche le seguenti parti di uso comune per le quote millesimali del lastrico solare al primo piano e della zona autorimessa/parcheggio al piano interrato. Per ogni lotto sono riservati tra i 3 e i 5 posti auto, in base alla metratura.

Il contratto di locazione avrà durata di sei anni a partire dalla sua sottoscrizione.

I canoni di locazione sono stati ridotti del 10% rispetto alla prima asta come da Regolamento per l’assegnazione in uso di beni immobili di proprietà comunale.

Per ciascun lotto il sopralluogo assistito nei locali che saranno oggetto di locazione è facoltativo.

Gli interessati dovranno far pervenire per ogni lotto, tramite Raccomandata A/R, con corriere, con consegna a mano, il plico contenente tutta la documentazione richiesta, a pena di esclusione, entro le 12:00 del 29.06.2026 al seguente indirizzo

COMUNE DI EMPOLI, UFFICIO PROTOCOLLO

VIA G. DEL PAPA N.41, 50053 EMPOLI (FI)

Per ogni lotto varrà la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. Per i lotti a destinazione uffici saranno premiate in base alla descrizione delle attività praticate, all'organizzazione delle stesse, alle modalità di coordinamento e controllo dei servizi erogati e in base alle certificazioni di qualità. Per il servizio bar, sarà premiata l'esperienza in ambito commerciale, la modalità di gestione, la disponibilità ad aperture straordinarie e all'organizzazione di eventi gratuiti rivolti alla collettività e alla promozione dei prodotti enogastronomici del territorio e della tradizione culinaria locale.

Tutte le informazioni su bando, documentazione e procedure per la partecipazione QUI

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa