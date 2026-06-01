Elia Bracali nuovo segretario del Pd Certaldo

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Elia Bracali

Il neo eletto: "Onorato per la fiducia ricevuta. Importanti sfide ci attendono"

Si è svolto sabato, presso la sede di Via Roma, il congresso del Partito Democratico di Certaldo, che ha sancito il rinnovo degli organismi dirigenti comunali e federali. L'assemblea degli iscritti ha eletto Elia Bracali nuovo segretario dell’unione comunale certaldese.

Il Congresso ha rappresentato un momento cruciale per la comunità democratica locale, definendo la struttura che guiderà il partito verso le prossime sfide politiche e amministrative.

"Sono onorato ed emozionato per la fiducia accordatami. Fiducia che si trasforma immediatamente in responsabilità per le importanti sfide che ci attendono - ha dichiarato il neo-eletto -. Queste sfide sono sintetizzate nel documento programmatico allegato alla mia candidatura, che nei prossimi giorni diffonderemo tra i nostri iscritti e la cittadinanza. Quando per la prima volta scelsi di iscrivermi, ebbi molti dubbi - ha sottolineato Bracali -. Poi, però, i mesi e gli anni passano, si assaporano quei valori di comunità che ci contraddistinguono e non ti senti soltanto un militante, ma membro di una famiglia che ti accoglie, ti sostiene e si fa carico condiviso delle tue preoccupazioni che, in realtà, non sono più soltanto tue".

Bracali anticipa anche le prime mosse del suo mandato: "A breve comunicherò ai nostri iscritti e iscritte la segreteria che mi affiancherà e da subito lavoreremo agli impegni che ci attendono. A partire dall'organizzazione della campagna elettorale che condurrà alle elezioni politiche del prossimo anno, con l'obiettivo che tutti noi abbiamo: mandare a casa questa destra reazionaria che niente ha fatto per le persone eccetto sterili proclami".

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Lorenzo Calvetti, che per dieci anni ha guidato il Pd di Certaldo, per il prezioso lavoro svolto in questi anni.

Contestualmente, l’Unione comunale di Certaldo ha espresso la propria fiducia per il candidato segretario unitario della federazione Empolese-Valdelsa, Maurizio Cei.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

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