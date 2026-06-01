Empoli per la Pace lancia la campagna di Boicottaggio 'NO TEVA'

"Il Comitato Empoli per la Pace lancia una campagna strutturata di boicottaggio dei prodotti del gruppo TEVA, che comprende anche le consociate Ratiopharm, Dorom, principale produttore mondiale di farmaci generici e azienda israeliana direttamente coinvolta nelle politiche del governo Netanyahu.

Da oltre un anno assistiamo a quello che istituzioni internazionali, giuristi e organizzazioni umanitarie definiscono come genocidio ed apartheid in corso a Gaza e in Cisgiordania: oltre 50.000 civili palestinesi uccisi, ospedali distrutti, popolazione affamata. Il governo italiano e l'Unione Europea hanno risposto con una sostanziale inerzia, nonostante la crescente indignazione popolare.

Le manifestazioni di piazza sono necessarie ma non sufficienti. L'azione non violenta più efficace che le comunità locali possono esercitare è il boicottaggio economico, già praticato a livello internazionale dalla campagna BDS — Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni.

Perché TEVA? TEVA e le consociate Ratiopharm, Dorom non è solo una azienda farmaceutica: è uno dei pilastri dell'economia israeliana, con ricavi cresciuti da 15 a 17 miliardi di dollari tra il 2022 e il 2025 (+16%), anche grazie a ingenti aiuti di stato. Boicottare i suoi farmaci generici — dove esistono alternative equivalenti — colpisce un settore centrale e simbolicamente rilevante. Chi si impegna su un bene indispensabile come i farmaci è più portato a estendere il boicottaggio ad altri ambiti: per questo la campagna TEVA è il punto di partenza di un'azione più ampia.

Cosa facciamo: lettere a farmacisti e medici di base, volantinaggio nei presìdi sanitari da giugno a settembre (20.000 copie), richiesta pubblica di rendiconto alle tre farmacie comunali di Empoli sull'ordine del giorno già approvato dal Consiglio Comunale sul boicottaggio.

Invitiamo cittadini, associazioni, partiti e operatori sanitari ad aderire. Il boicottaggio internazionale che contribuì a porre fine all'apartheid in Sudafrica durò trent'anni: la costanza e la coerenza collettiva producono risultati". Così dichiara il Comitato Empoli per la Pace.

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