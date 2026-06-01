Empowerment femminile, Fidapa Empoli ospita percorso formativo per oltre 300 donne

La FIDAPA BPW Italy Sezione di Empoli ha ospitato il nono appuntamento del Programma di Formazione 2026 – Open Minded University, il percorso dedicato alla crescita personale, professionale e associativa delle donne promosso dal Distretto Centro della FIDAPA BPW Italy e da SIS – Social Innovation Society.

L’iniziativa ha visto una significativa partecipazione delle socie della Sezione di Empoli, guidate dalla presidente Barbara Zari, che insieme alle associate hanno contribuito con entusiasmo e impegno alle attività formative, confermando il ruolo attivo della sezione empolese nella promozione dell'empowerment femminile e della crescita delle competenze.

Il progetto, ideato da Laura Giannuzzi, presidente del Distretto Centro della FIDAPA BPW Italy, e da Simonetta Cavalieri, presidente di SIS – Social Innovation Society, si sviluppa nel biennio 2025-2027 e coinvolge oltre 300 donne appartenenti a più di 30 sezioni FIDAPA delle regioni Lazio, Toscana, Umbria e Marche.

L'obiettivo del percorso è accompagnare le partecipanti nello sviluppo della cosiddetta "Persona Aumentata", una donna sempre più consapevole delle proprie potenzialità, capace di ampliare competenze, visione e capacità di incidere positivamente nella società e nelle comunità di appartenenza.

Dopo l'avvio del programma il 7 marzo nelle sezioni laziali di Cassino, Fondi-Lenola-Sperlonga e Gaeta-Formia-Minturno, l'appuntamento di Empoli ha coinvolto anche le socie delle sezioni di Cecina, San Miniato e San Vincenzo Val di Cornia in un'intensa giornata di attività in presenza e digitali, concepite come occasioni di sperimentazione e crescita condivisa.

Particolarmente apprezzato è stato il contributo delle socie empolesi, che hanno partecipato attivamente ai momenti di confronto, formazione e networking, dimostrando ancora una volta l'attenzione della Sezione di Empoli verso i temi della leadership femminile, dell'innovazione sociale e della valorizzazione delle competenze.

"Questo progetto è un'occasione importante, per dare valore alle nostre associate e rafforzare il loro ruolo nella società", ha dichiarato Laura Giannuzzi, presidente del Distretto Centro della FIDAPA BPW Italy.

"Con la Open Minded University mettiamo a disposizione strumenti, metodologie e competenze, per sostenere lo sviluppo della 'Persona Aumentata' e promuovere l'empowerment femminile come leva di innovazione sociale", ha aggiunto Simonetta Cavalieri, presidente di SIS – Social Innovation Society.

La presidente della sezione locale, Barbara Zari, ha espresso soddisfazione per la riuscita dell'evento e la partecipazione delle associate, sottolineando come iniziative di questo livello rappresentino un'importante opportunità di crescita per le socie e un valore aggiunto per il territorio. Ha inoltre ringraziato la Misericordia di Empoli, nella cui sala delle assemblee si è svolto l'incontro, per il supporto logistico.

Attraverso la Open Minded University, la FIDAPA continua a investire nella formazione delle donne, offrendo strumenti concreti, per sviluppare consapevolezza, leadership e capacità di generare valore, affinché ciascuna partecipante possa esprimere pienamente il proprio potenziale in ambito personale, professionale e associativo.

Fonte: Fidapa BPW Italy - Sezione Empoli