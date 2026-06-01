Empoli, settimana di eventi in centro: le modifiche al traffico

Dalla Festa della Repubblica al Volo del Ciuco, le modifiche alla viabilità entreranno in vigore da martedì 2 a domenica 7 giugno 2026
Alcune ordinanze sono state emesse in merito ad eventi programmati da domani, 2 giugno, fino a domenica 7 giugno 2026.
Con l'ordinanza 233 del 26 maggio 2026 si disciplina il corteo in occasione della cerimonia del 2 giugno, la Festa della Repubblica. Dalle 10.30 circa il corteo partirà dal Cenacolo degli Agostiniani, proseguendo per via dei Neri, via Cosimo Ridolfi, via del Giglio e conclusione in Piazza Farinata degli Uberti. In tale occasione sarà sospesa la circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito del corteo.
L'ordinanza 237 del 29 maggio 2026 disciplina il divieto di transito per tutti i veicoli in via dei Neri (dall'intersezione con via Leonardo da Vinci e piazza del Popolo) e via Santo Stefano dalle 17 alle 24 di martedì 2 giugno per poter svolgere l’evento “Frequenze d’estate – Apericena 2 Giugno”.
Andiamo sul weekend. L'ordinanza 238 del 29 maggio 2026 dispone le modifiche al traffico per la 545esima edizione del Volo del Ciuco e giornata medievale, organizzata dall’Associazione Compagnia di Sant’Andrea nel centro abitato di Empoli.
Dalle 16 alle 23:59 di sabato 6 giugno 2026 su piazza Farinata degli Uberti vigerà il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli.
Lo stesso giorno dalle 17 fino al termine della manifestazione lungo l'intera area della Ztl si terrà il divieto di transito e di sosta (per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo) con rimozione coatta per tutti i veicoli. Al termine della manifestazione,
si intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL
Infine l'ordinanza del 239 del 29 maggio 2026 riguarda la processione del Corpus Domini in centro storico in programma domenica 7 giugno 2026. Sarà sospesa la circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito della processione dalle 18 alle 19:15 circa del giorno 7 giugno 2026. Questo il percorso: inizio da Piazza Farinata degli Uberti, Canto Pretorio, Via Leonardo da Vinci, Via G.Verdi, Piazza Don Minzoni, Via Roma, Piazza della Vittoria, Via del Giglio, Canto Guelfo, conclusione in Piazza Farinata degli Uberti.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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