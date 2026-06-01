La 5A del Ferraris-Brunelleschi di Empoli vola a Roma per la finale dei campionati di imprenditorialità

"Talkwell è una startup progettata per abbattere le barriere comunicative e supportare persone con difficoltà verbali o cognitive durante il percorso di riabilitazione neurologica". Così si presenta il progetto innovativo che è valso il primo posto agli studenti di quinta dell'IIS Ferraris Brunelleschi, pronti a volare a Roma il 4 e 5 giugno per la finale nazionale dei Campionati di imprenditorialità giovanile italiana. Dopo aver conquistato il titolo regionale di Impresa in Azione, il programma di educazione imprenditoriale promosso da Junior Achievement Italia, i ragazzi sognano ora il titolo nazionale e, in caso di vittoria, la finalissima europea a Riga, in Lettonia.

La startup, come spiega il CEO Ayoub Azil, è nata tra i banchi di scuola, nell'ambito del percorso didattico dell'istituto: "Siamo una classe quinta e, all'ultimo anno, nella nostra scuola seguiamo una materia chiamata Gestione Progetto e Organizzazione d'Impresa. Durante il corso dovevamo creare una startup e partecipare ai campionati di imprenditorialità promossi da Junior Achievement, un'organizzazione non profit presente in tutto il mondo".

Dai primi brainstorming con i compagni di classe è nata così l'idea di Talkwell, un'applicazione basata sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), pensata per abbattere le barriere comunicative e aiutare persone con difficoltà verbali o cognitive durante il percorso di riabilitazione neurologica. Un progetto che affonda le radici in un'esperienza personale particolarmente significativa per Azil: "Lo scorso anno mio padre ha avuto un ictus, quindi è qualcosa che mi tocca molto da vicino. Un evento del genere un evento mi ha spinto a cercare una soluzione. Insieme ai miei compagni di classe abbiamo capito che la tecnologia poteva

davvero fare la differenza nella riabilitazione e cambiare la vita delle persone".

L'app, sviluppata dagli studenti della 5A anche grazie alle competenze informatiche acquisite durante il percorso di studi, ha trionfato nella selezione regionale del 13 maggio. La giuria ha riconosciuto "l'altissimo impatto sociale della startup", premiandola per innovazione, fattibilità tecnica e sensibilità verso il problema affrontato.

"Grazie a questo risultato abbiamo conquistato l'accesso alle finali nazionali di Roma, in programma il 4 e 5 giugno - prosegue Azil -. Qualora dovessimo vincere anche lì, parteciperemo alla competizione europea che si terrà a Riga, in Lettonia, dal 7 al 10 luglio".

Tra le eccellenze dell'imprenditorialità giovanile c'è dunque anche un pezzetto di Empoli. Talkwell è infatti uno dei soli tre progetti selezionati per rappresentare l'intera Toscana nella Capitale, dove sfiderà le migliori idee provenienti da tutta Italia per contendersi il titolo di migliore impresa Junior Achievement d'Italia e il pass per la finale europea.

Niccolò Banchi

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