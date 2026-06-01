Fucecchio celebra lo sport: successo per i Giochi di Maggio e la Festa dello Sport 2026

Grande partecipazione e tanto entusiasmo per i Giochi di Maggio e per la Festa dello Sport 2026, a Fucecchio. Sabato 30 maggio il centro cittadino e lo stadio “Filippo Corsini” si sono animati grazie alla presenza di centinaia di bambini, ragazzi, famiglie e associazioni sportive che hanno preso parte ai Giochi di Maggio e alla Festa dello Sport, appuntamenti promossi dalla Consulta dello Sport del Comune di Fucecchio in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Fucecchio, la Pro Loco e le realtà sportive del territorio e grazie al contributo di Regione Toscana e Città Metropolitana. Sono state presenti durante il giorno: Atletica Fucecchio, Pallavolo Fucecchio, Junior Tennis School, Seli Dance, Polisportiva Omega, Ficeclum Basket, Folgore Pallacanestro, Ginnastica Fucecchio, Centro Helios, Bushido Karate, Sporting Galleno, Papo #9 e Ginnastica Il Cigno.

Durante la mattinata gli alunni delle scuole primarie hanno partecipato ai Giochi di Maggio, cimentandosi in numerose discipline sportive in un clima di divertimento, condivisione e sana competizione. Nel pomeriggio piazza Montanelli e corso Matteotti si sono trasformati in una vera e propria palestra a cielo aperto, con esibizioni, dimostrazioni e attività che hanno coinvolto il pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Come da tradizione, in veste di presentatore Fausto Speaker.

“È stata una giornata veramente bella – commentano la sindaca Emma Donnini e il vicesindaco con delega allo sport Fabio Gargani – che ha confermato ancora una volta il valore dello sport come strumento di aggregazione, inclusione e crescita personale. La grande partecipazione registrata dimostra quanto il tessuto sportivo fucecchiese sia vivo e capace di coinvolgere l’intera comunità, lungo tutte le fasce d'età”.

Un ringraziamento particolare va a tutte le associazioni sportive, agli insegnanti, ai volontari, agli alunni e alle famiglie che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, rendendo questa giornata di sport un momento di festa e condivisione per tutta la città.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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