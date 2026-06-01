Il nuovo parcheggio di via del Giglio intitolato a Muhammad Ali

Sarà intitolato “Largo Muhammad Ali” il nuovo parcheggio di via del Giglio a Montemurlo. La cerimonia, con la scopertura della targa, si svolgerà mercoledì 3 giugno ore 12 alla presenza del sindaco Simone Calamai e dell’assessore alla viabilità, Valentina Vespi. Arriva così a compimento l'importante percorso di rigenerazione urbana in via del Giglio, un intervento di sostituzione edilizia che ha permesso di trasformare e risanare un'area a destinazione mista, restituendo alla cittadinanza nuovi spazi pubblici, sottoservizi potenziati e una migliore viabilità pedonale.

"L’intitolazione a Muhammad Ali vuole ricordare, non solo il grande sportivo, vincitore di cinque titoli mondiali nel pugilato e di un oro alle Olimpiadi di Roma 1960, ma anche il suo impegno per la pace e contro la discriminazione razziale negli Stati Uniti. Un vero leader carismatico della controcultura e dei diritti civili" spiega il sindaco Simone Calamai.

L'operazione edilizia di via del Giglio prevedeva la riqualificazione complessiva di un vecchio complesso immobiliare, originariamente diviso tra una porzione residenziale e una artigianale. Mentre la parte residenziale era già stata totalmente recuperata in anni precedenti, l'ultimo tassello ha riguardato la riconversione della quota artigianale, un tempo sede di un'attività di trasformazione delle carni. I lavori di demolizione e successiva ricostruzione sono stati eseguiti da una società pratese attraverso due pratiche edilizie che hanno visto la demolizione della struttura artigianale, la nascita di un moderno edificio residenziale plurifamiliare e l’urbanizzazione della strada di fronte.

L'intervento non ha solo ridisegnato il profilo residenziale della zona, ma ha portato in dote al quartiere una serie di infrastrutture pubbliche.È stata realizzata una nuova area a parcheggio pubblico, adiacente al nuovo edificio, con 13 posti auto lineari più uno stallo riservato alle persone con disabilità, con comodo accesso da via del Giglio.

L'area è stata dotata di un impianto di pubblica illuminazione e di opere dedicate alla corretta raccolta e deflusso delle acque meteoriche. Il parcheggio è arricchito da aiuole alberate che migliorano l'impatto ambientale e l'estetica della via. Lateralmente all'accesso del parcheggio, è stata integrata una nuova cabina elettrica, progettata e realizzata per potenziare e servire in modo efficiente l'intero isolato. A completamento delle opere di urbanizzazione, è stato realizzato il nuovo marciapiede su via del Giglio, che si estende fino all'innesto con via Montalese, garantendo un collegamento pedonale continuo e sicuro.

"Grazie alla sinergia tra la pianificazione comunale e l'attuazione privata, via del Giglio cambia volto, sostituendo un vecchio volume produttivo dismesso con una nuova qualità dell'abitare e servizi a disposizione di tutti i residenti della zona" conclude il sindaco Calamai.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa