Incidente nel Grossetano, auto si ribalta: soccorse mamma e figlia

Cronaca Manciano
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La bambina di 10 anni è riuscita ad uscire autonomamente dal veicolo. La donna è stata estratta dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale

Incidente nelle prime ore di questa mattina tra Farnese e Manciano, in provincia di Grosseto, dove un'auto per cause in corso di accertamento si è ribaltata su un fianco. È successo lungo la Strada provinciale 32 dalla quale un carabiniere, che stava viaggiando sulla stessa strada, ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti personale sanitario del 118, vigili del fuoco di Manciano, carabinieri di Pitigliano.

Nell'incidente è rimasta coinvolta l'auto con a bordo una donna e la figlia di 10 anni. Quest'ultima all'arrivo dei soccorritori era già riuscita ad uscire autonomamente dal veicolo: pur non riportando traumi evidenti, è stata affidata alle cure del personale sanitario. La mamma si trovava invece ancora all'interno dell'abitacolo, con il veicolo ribaltato sulla carreggiata dal lato guida: la donna, cosciente e dolorante, è stata estratta dai vigili del fuoco e affidata alle cure del personale del 118 per gli accertamenti e il trasporto in ospedale. In corso di accertamento le cause dell'incidente.

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