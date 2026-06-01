Livorno, anziana scende dal bus, inciampa e finisce sotto il mezzo: è grave

Grave incidente oggi in via Grande a Livorno, dove un'anziana di 80 anni è rimasta investita da un autobus di linea. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia e la polizia municipale. La donna è stata trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso.

Secondo una prima ricostruzione, l'anziana stava scendendo dal bus quando sarebbe inciampata, finendo sotto le ruote del mezzo e riportando la frattura esposta a entrambe le gambe. Sotto choc l'autista del bus.

La polizia municipale, intervenuta sul luogo dell'incidente, ha effettuato i rilievi, a cui spetterà ora la ricostruzione della dinamica dell'accaduto.