Sepoltura ceneri animali insieme ai proprietari, via libera a Montepulciano

Il Comune di Montepulciano aggiorna le regole che disciplinano i servizi cimiteriali e introduce una novità destinata a interessare molti cittadini: sarà possibile tumulare le ceneri degli animali d’affezione insieme a quelle del proprietario.

La misura è contenuta nel nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria e nel Piano Cimiteriale Comunale approvati dal Consiglio comunale nella seduta del 29 maggio scorso. Il provvedimento recepisce quanto previsto dalla legge regionale toscana n. 40 del 2025, consentendo la collocazione dell’urna contenente le ceneri dell’animale all’interno del loculo o della tomba del defunto. La possibilità è subordinata alla presenza dell’urna al momento della sepoltura, senza che sia consentita una successiva riapertura della sepoltura stessa.

Illustrando il provvedimento in aula, l’assessora al Bilancio Angela Barbi ha spiegato che il nuovo regolamento nasce dall’esigenza di riunire in un unico testo organico le disposizioni precedentemente contenute in due distinti regolamenti, adeguandole inoltre alla normativa nazionale e regionale vigente.

Prima dell’approvazione definitiva, il documento è stato esaminato dalla Commissione Affari Generali e Istituzionali e integrato sulla base delle osservazioni formulate dall’Azienda USL Toscana Sud-Est.

Articolato in nove sezioni, il regolamento disciplina l’intera materia dei servizi funerari e cimiteriali, definendo competenze degli uffici comunali, servizi gratuiti e a pagamento, trasporti funebri, gestione dei cimiteri, procedure di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione, oltre alle concessioni cimiteriali, la cui durata viene fissata in 35 anni. Il testo regola inoltre le procedure relative alla cremazione, all’affidamento e alla dispersione delle ceneri.

Tra le novità introdotte figura anche la possibilità di installare targhe commemorative nelle aree dedicate alla memoria dei cimiteri comunali per ricordare persone le cui ceneri siano state disperse oppure che siano state sepolte al di fuori del territorio comunale.

Fonte: Comune di Montepulciano - Ufficio Stampa