Para-Taekwondo, argento ai Campionati Italiani per David Atudosiei

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David Atudosiei

David Atudosiei, giovane atleta della Kin Sori Taekwondo ASD, ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Italiani di Para-Taekwondo, specialità Forme, che si sono svolti a Napoli, confermandosi tra i protagonisti della disciplina a livello nazionale. L’atleta ha ottenuto il secondo posto al termine di una prova affrontata con grande concentrazione e precisione tecnica, risultato che rappresenta un ulteriore passo in avanti nel suo percorso sportivo.

Per David si tratta infatti di un nuovo importante traguardo che si aggiunge ai risultati già conquistati negli ultimi anni: il titolo italiano ottenuto al torneo Kim e Liu, le numerose vittorie ai Campionati Toscani e il successo alla Coppa Chimera. Nel febbraio 2026 aveva inoltre conquistato il primo posto ai Campionati Toscani di Forme nel Para-Taekwondo.

L’argento nazionale premia il lavoro svolto quotidianamente dall’atleta insieme alla famiglia, i maestri Simone Niccolai e Vikki Jayne Todd e allo staff tecnico della Kin Sori Taekwondo ASD.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa

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