Torna il premio dello sport 'Carlo Castellani': al via le candidature per l'edizione 2026

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C'è tempo fino al 20 giugno per inviare la segnalazione delle candidature per il premio dello sport

Dopo il successo dello scorso anno è pronto a tornare il premio dello sport “Carlo Castellani”.

Il premio, giunto alla sua quarta edizione, è destinato all’atleta e alla squadra che hanno ottenuto risultati di rilievo a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze sportive di Montelupo Fiorentino e nel contempo sensibilizzare i giovani alla sana pratica dello sport.

Il Premio “Carlo Castellani” è suddiviso in due categorie e precisamente:

  • Atleta dell’anno: sportivo residente (o ex residente) a Montelupo Fiorentino, oppure tesserato per una società sportiva con sede nel Comune, che si sia distinto a livello provinciale, regionale, nazionale o internazionale nell’ultimo anno sportivo.
  • Squadra dell’anno: squadra affiliata ad associazioni o società montelupine che abbia conseguito risultati rilevanti negli stessi ambiti.

L’Amministrazione Comunale ha istituito, inoltre, i premi:

  • Sergio Bitossi detto “Capino”: dedicato a tecnici, dirigenti o cittadini che, nel corso della loro carriera, si siano impegnati con passione e continuità nella promozione dell’attività sportiva a Montelupo.
  • Fulvio Cacialli detto “Il Menta”: riconoscimento attribuito a singoli, associazioni, imprese o enti del territorio che abbiano favorito la pratica sportiva con particolare attenzione a inclusione, disabilità, educazione e fair play.

La segnalazione delle candidature può essere effettuata da associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive, enti di promozione sportiva, istituti scolastici, singoli cittadini e membri della commissione, mediante la compilazione di apposito modulo (consultabile sul sito www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it).

Chi desidera proporre una candidatura può farlo entro e non oltre venerdì 20 giugno 2026, inviando il modulo compilato all’indirizzo mail premiosport@comune.montelupo-fiorentino.fi.it, oppure consegnando direttamente il modulo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico presso il Comune in Viale Cento Fiori, 34.

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Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

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