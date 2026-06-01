Presentata la Giunta comunale di Sesto Fiorentino

Il sindaco di Sesto Fiorentino Damiano Sforzi ha presentato la nuova Giunta comunale. Ad affiancare il primo cittadino saranno quattro assessori e tre assessore.

Vicesindaca sarà Giulia Barducci, alla quale sono state assegnate le deleghe a Urbanistica, edilizia privata e convenzionata, vigilanza attività edilizia, politiche di sviluppo con il Polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino.

A Irene Falchini sono state assegnate le deleghe a cultura, gemellaggi e cooperazione internazionale, lavoro, pari opportunità e politiche di genere.

Fabio Nannini avrà le deleghe ai lavori pubblici e alla mobilità.

Chiara Meriggi avrà le deleghe a scuola e politiche educative, mentre Massimiliano Kalmeta, già assessore nella prima giunta Falchi, si occuperà di politiche sociali, volontarie, integrazione e solidarietà, sport, società partecipate.

Antonio Bindi sarà assessore a bilancio, finanze, tributi, economato, patrimonio e gare, casa.

Francesco Chini avrà le deleghe a Sviluppo economico, Attività Produttive, Commercio, Ambiente, Agricoltura, Caccia, Turismo.

Nella prima seduta, fissata per giovedì 4 giugno, la Giunta approverà gli indirizzi rivolti agli uffici per aggiornare il ricorso contro la realizzazione della nuova pista dell’aeroporto di Firenze alla luce dei recenti atti ministeriali.

“Sono felice e orgoglioso di questa squadra con la quale ci metteremo subito al lavoro con il massimo impegno per la nostra città - afferma il sindaco Damiano Sforzi - La coesione e la disponibilità di tutte le forze politiche del centrosinistra, a cui esprimo tutta la mia gratitudine per il lavoro e il confronto di questi giorni, ripartiamo con il governo della città a meno di una settimana dal voto. I criteri seguiti per formare la giunta sono stati quelli della capacità e della competenza. La prima delibera che approveremo sarà quella per impugnare i nuovi atti riguardanti l’aeroporto di Firenze, un’ennesima forzatura per portare avanti a tutti i costi un’opera sbagliata e impattante”.

Tutti i nomi e le deleghe

Damiano Sforzi, 53 anni, sindaco con deleghe a Politiche Giovanili, Personale, Protezione Civile, Transizione Energetica, Polizia Municipale

Giulia Barducci, 39 anni, Vicesindaca e Assessora con deleghe a Urbanistica, Edilizia Privata e convenzionata, Vigilanza attività edilizia, Politiche di Sviluppo con Polo Scientifico e Tecnologico

Antonio Bindi, 58 anni, Assessore con deleghe a Bilancio, Finanze, Tributi, Economato, Patrimonio e Gare, Affari Generali e Legali, Istituti di partecipazione, Bandi e Fondi Europei, Casa

Francesco Chini, 49 anni, Assessore con deleghe a Sviluppo Economico, Attività Produttive, Commercio, Mercati e Rapporti con le Categorie Economiche, Promozione Turistica e del Territorio, Ambiente e Cura del Verde, Agricoltura, Caccia

Chiara Meriggi, 54 anni, Assessora con deleghe a Scuola, Politiche Educative, Trasferimento Tecnologico, Rapporti con l’Università

Massimiliano Kalmeta, 53 anni, Assessore con deleghe a Politiche Sociali, Volontariato, Integrazione e Solidarietà, Sport, Società Partecipate

Irene Falchini, 29 anni, Assessora con deleghe a Cultura, Lavoro, Gemellaggi e Cooperazione internazionale, Pari Opportunità e Politiche di Genere, Trasparenza amministrativa, Servizi demografici, URP, Innovazione

Fabio Nannini, 41 anni, Assessore con deleghe a Lavori Pubblici, Mobilità e Viabilità

Fonte: Comune di Sesto Fiorentino - Ufficio Stampa

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