Il Comune di Montopoli in Val d’Arno ha avviato un percorso di informazione, ascolto e partecipazione in occasione dell’aggiornamento del Piano di Protezione Civile comunale. Il progetto nasce con l’obiettivo di coinvolgere cittadine, cittadini, associazioni e realtà del territorio nella costruzione di una comunità più preparata, consapevole e capace di affrontare eventuali situazioni di emergenza.

La protezione civile, infatti, non riguarda soltanto la gestione delle emergenze, ma soprattutto la prevenzione, la conoscenza dei rischi del territorio, la diffusione di comportamenti corretti e la collaborazione attiva tra istituzioni e comunità locale.

Per raccogliere il punto di vista della popolazione è stato predisposto un questionario online, aperto a tutte le persone che vivono, lavorano o frequentano il territorio comunale. Il questionario ha l’obiettivo di raccogliere percezioni, esperienze, bisogni e suggerimenti utili per rendere il nuovo Piano di Protezione Civile più vicino alla vita reale delle persone e dei luoghi. La compilazione richiede pochi minuti e rappresenta un contributo importante per migliorare la conoscenza del territorio, individuare criticità, rafforzare la comunicazione in caso di emergenza e promuovere una maggiore consapevolezza diffusa.

Il questionario è disponibile al seguente link:

https://indagini.simurgricerche.it/index.php/387233?lang=it

Accanto al questionario, sono in programma anche due incontri pubblici aperti a tutta la cittadinanza. Gli incontri si terranno nelle frazioni di Castel del Bosco e San Romano, ma sono rivolti a tutti i cittadini e le cittadine del Comune di Montopoli in Val d’Arno, non solo ai residenti delle località che li ospitano.

Il primo incontro si terrà Lunedì 8 giugno dalle 21.00 alle 23.30 al Circolo Endas di Via Arno 31 a Castel del Bosco.

Il secondo incontro si terrà Mercoledì 10 giugno dalle 21.00 alle 23.30 al Circolo ARCI Torre Giulia, Via Tosco Romagnola Est 116, a San Romano

Gli incontri saranno occasioni semplici e aperte per confrontarsi su territorio, rischi, prevenzione, comunicazione e comportamenti utili in caso di emergenza. Sarà possibile condividere osservazioni, segnalare situazioni da tenere in considerazione e contribuire alla costruzione di una Montopoli più pronta e sicura.

Il percorso partecipativo proseguirà per tutto il 2026 con ulteriori momenti di informazione e coinvolgimento. Il 22 giugno è prevista anche una serata dedicata ai giovani del Comune, con pizza e dibattito nel giardino della Pubblica Assistenza, pensata come momento informale di confronto su protezione civile, rischi, comunicazione e comportamenti utili in caso di emergenza. L’iniziativa sarà rivolta a ragazze e ragazzi dai 14 ai 25 anni e rappresenterà un’occasione per raccogliere anche il loro punto di vista.

La partecipazione della cittadinanza è fondamentale: chi vive ogni giorno il territorio può offrire conoscenze, esperienze e indicazioni preziose per migliorare il Piano di Protezione Civile e rafforzare la capacità della comunità di affrontare le emergenze.

Tutte le cittadine e tutti i cittadini sono invitati a compilare il questionario online e a partecipare agli incontri pubblici dell’8 e del 10 giugno.

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio Stampa