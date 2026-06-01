'Repubblica!': A San Miniato una serata tra partecipazione civile, memoria e teatro

Sabato 7 giugno alle ore 21 il MuMe – Museo della Memoria di San Miniato ospiterà “REPUBBLICA!”, iniziativa promossa da Associazione La Stazione APS nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica e realizzata all’interno del progetto omonimo co-finanziato da Cesvot, con il supporto di Regione Toscana e Consiglio Regionale della Toscana.

La serata unirà un momento di confronto pubblico dedicato alla partecipazione civica e uno spettacolo teatrale ispirato alla memoria della guerra e della Resistenza, proseguendo il percorso culturale e performativo che La Stazione sta sviluppando sul territorio intorno ai temi della memoria civile e della cittadinanza attiva.

Ad aprire l’iniziativa sarà il talk “Repubblica!”, dedicato al significato concreto della partecipazione democratica nella vita delle comunità locali. Interverranno Elena Maggiorelli, Assessora allo Sport, Associazionismo, Politiche Giovanili, Pari Opportunità e Partecipazione del Comune di San Miniato, Giulia Giannoni, Presidente della Commissione comunale Pari Opportunità, insieme alle coordinatrici e ai coordinatori della Consulta Comunale dello Sport e delle Consulte Territoriali.

Il confronto sarà centrato sul ruolo delle associazioni, degli spazi civici e delle forme di partecipazione quotidiana nella costruzione del tessuto sociale e democratico del territorio.

"Ci interessava costruire una serata capace di tenere insieme memoria e partecipazione – spiega Michele Baldini, presidente di Associazione La Stazione APS – perché la Repubblica non è soltanto una ricorrenza istituzionale, ma qualcosa che continua a vivere nelle relazioni, nell’impegno civico e nella capacità delle comunità di creare spazi di confronto e responsabilità condivisa. Farlo al MuMe, che per noi è un luogo del cuore, ha un valore ancora più forte".

A seguire sarà presentato lo spettacolo teatrale “Da qui si vede il mare”, ideato da Michele Baldini e Filippo Brancato e sviluppato insieme a Tommaso Nobilio, che ne cura anche le musiche originali. In scena Filippo Brancato, Marta Juliet Rossi e Vittorio Lombardi, con visual di Giacomo Taccola.

Lo spettacolo rappresenta una nuova tappa del percorso annuale de La Stazione dedicato alla memoria della guerra e della Resistenza e si sviluppa attraverso testimonianze, materiali storici ed esperienze reali, in parte consultabili proprio all’interno del Museo della Memoria.

"“Da qui si vede il mare” è uno spettacolo in divenire, che continua a trasformarsi – racconta Filippo Brancato, autore e interprete –. Abbiamo lavorato su frammenti di memoria, parole, ferite e testimonianze reali per provare a costruire qualcosa che non fosse semplicemente racconto storico, ma esperienza viva e condivisa. L’idea è attraversare la memoria come materia ancora presente, capace di trasformare un trauma condiviso, una cicatrice profonda, in uno strumento piuttosto che in un'arma".

L’ingresso è gratuito.

Informazioni evento

c/o MuMe – Museo della Memoria

Loggiati di San Domenico, 8 – San Miniato (PI)

Domenica 7 giugno 2026 – ore 21

Ingresso gratuito

Parcheggi consigliati:

Piazzale Dante Alighieri (400 m)

Parcheggio Cencione (300 m)

Con il supporto di

Regione Toscana

Consiglio Regionale della Toscana

All’interno del progetto “Repubblica!”, co-finanziato da Cesvot, nell’ambito delle iniziative di

promozione locale 2026.

Fonte: Associazione La Stazione

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