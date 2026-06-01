Rimandato al 2027 il tour di Claudio Baglioni a causa di polmonite interstiziale acuta

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Il dettaglio delle date toscane, rinviate all'estate del prossimo anno

Rimandato all'estate 2027 il "GrandTour La vita è adesso" di Claudio Baglioni. In una nota viene comunicato che il tour, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’artista, la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure.

Di seguito il dettaglio delle date toscane, posticipate all'estate del prossimo anno:

6 luglio 2027 PISTOIA, Piazza Duomo posticipo del 7 luglio 2026

15 luglio 2027 FIRENZE, Le Cascine - Prato Delle Cornacchie posticipo del 16 luglio 2026

7 agosto 2027 CASTIGLIONCELLO (LI), Castello Pasquini posticipo del 16 agosto 2026

8 agosto 2027 FORTE DEI MARMI (LU), Villa Bertelli posticipo del 17 agosto 2026

Per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l. Tutte le info sul sito Friends & Partners.

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