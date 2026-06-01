Ruba lo zaino di una guardia giurata al San Luca, arrestato 46enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia e della Stazione di San Lorenzo a Vaccoli hanno arrestato ieri mattina un 46enne italiano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di furto aggravato. L'uomo si trovava all'ospedale San Luca di Lucca e avrebbe sottratto lo zaino di una guardia giurata, lasciato momentaneamente incustodito alla postazione d'ingresso, approfittando dell'assenza del vigilante per poi darsi alla fuga.

Secondo quanto riferito dai militari dell'Arma, il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 7.30. Immediato l’intervento delle pattuglie, che sono giunte sul posto con una squadra della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lucca, raccogliendo la testimonianza della vittima e di alcuni presenti, oltre a visionare le immagini del sistema di videosorveglianza.

Nel frattempo, una seconda pattuglia della Stazione di San Lorenzo a Vaccoli si era recata presso l'ospedale Campo di Marte, indicato come possibile area di fuga del sospettato. Grazie alla rapida analisi delle informazioni raccolte e alla descrizione fornita, i Carabinieri sono riusciti a individuare e fermare il 46enne in breve tempo.

Una parte consistente della refurtiva è stata successivamente recuperata nei pressi del presidio ospedaliero e lungo il percorso di fuga, in particolare in un'area verde e nei pressi di una fermata dell'autobus. Da quanto appreso, dentro lo zaino si trovavano un paio di occhiali da sole e il badge di servizio.

L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Lucca, in attesa dell'udienza di convalida.

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