San Miniato, Forza Italia denuncia: "Residenti esasperati da schiamazzi e vandalismi"

"Quanto sta accadendo nel centro storico di San Miniato, la 'Città del buon vivere' non è il frutto del caso. È il risultato diretto di anni di sottovalutazione, immobilismo e incapacità amministrativa". Così Forza Italia San Miniato, che parla di una situazione ormai "insostenibile" denunciata da tempo dai residenti del borgo.

"Schiamazzi fino all'alba, vandalismi, saracinesche danneggiate, contatori presi a calci, bottiglie rotte, risse, persone ubriache che trasformano strade, vicoli e ingressi delle abitazioni in latrine a cielo aperto. Oggi si parla apertamente di paura, con cittadini che evitano di rientrare da soli nelle proprie case nelle ore notturne", affermano gli esponenti azzurri.

Secondo Forza Italia, il fenomeno non sarebbe riconducibile a episodi recenti, ma rappresenterebbe una criticità che si trascina da anni, nonostante le numerose segnalazioni, proteste e richieste di intervento avanzate dai residenti. "L'amministrazione comunale era perfettamente a conoscenza del problema - proseguono - ma ha scelto sistematicamente di minimizzarlo, di rassicurare a parole e di rinviare gli interventi realmente necessari".

Per il gruppo di opposizione, la situazione avrebbe dovuto essere affrontata fin dalla comparsa dei primi segnali di disagio. "Serviva un'azione immediata, seria e autorevole per costruire una convivenza equilibrata tra attività economiche, residenti e frequentatori del centro storico. Serviva dialogare con i gestori dei locali, fissare regole chiare, pretendere il rispetto degli spazi pubblici e privati, garantire controlli costanti e far comprendere a tutti che divertimento non significa degrado".

Secondo Forza Italia, invece, il Comune avrebbe scelto di "inseguire gli eventi", limitandosi ad annunci e dichiarazioni senza adottare misure efficaci. "Il risultato è sotto gli occhi di tutti: il problema è cresciuto, si è radicato e oggi rischia di sfuggire completamente di mano", sostengono.

Da qui l'attacco all'amministrazione comunale. "Governare significa prevenire i problemi, ascoltare i cittadini quando segnalano le prime criticità e intervenire prima che la situazione degeneri", affermano gli esponenti del partito.

"San Miniato merita molto di più, merita un’amministrazione capace di affrontare i problemi quando nascono, non quando diventano emergenze - conclude Forza Italia-. Perché quando per anni si sceglie di ignorare gli allarmi dei cittadini, non si può più parlare di fatalità: si tratta di una precisa responsabilità politica".

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