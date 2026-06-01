Arriva 'Nero d’Estate', l'evento che promuove tartufo e vino delle colline Samminiatesi

Si è parlato di 'Nero d'Estate' su Radio Lady, l'evento che nelle serate del 13 e 14 giugno porterà vino e tartufo sulle colline samminiatesi. Si tratta della prima iniziativa estiva dedicata al territorio delle Colline Samminiatesi, che vede per la prima volta la presenza congiunta dei tartufai e dei vignaioli locali.

Ospiti in trasmissione per presentare l'iniziativa Azzurra Bonaccorsi, assessora al turismo e vicesindaca di San Miniato, Monica Nacci di Tartufi Nacci e Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione.

L'intervista su Radio Lady

Come spiega Bonaccorsi, l'iniziativa nasce da un percorso avviato lo scorso anno: "Abbiamo dato avvio al progetto delle Colline Samminiatesi, che coinvolge circa 30 comuni distribuiti tra la provincia di Pisa, l'area di Volterra, fino all'Empolese e al Fiorentino. San Miniato è capofila di questo territorio, unito grazie a un protocollo firmato con la Regione. Questa iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare il tartufo e il vino delle nostre colline"

Accanto alla tradizionale Mostra Mercato di novembre, nasce quindi 'Nero d’Estate', pensato per valorizzare anche la produzione estiva. A sottolineare il carattere innovativo dell'evento è Azzurra Gronchi: "È la prima edizione di una mostra che dimostra come il tartufo non sia legato solo ai mesi invernali. A San Miniato è presente tutto l'anno. Questo è il periodo migliore per il tartufo nero estivo, che sarà protagonista insieme ai vini delle colline samminiatesi. Ci sarà la possibilità di degustare e acquistare prodotti del territorio".

Il tartufo, oltre a essere un pregiato dono della terra samminiatese, è soprattutto tradizione e passione. A raccontare questo aspetto è intervenuta Monica Nacci: "La mia è un'azienda storica fondata da mio nonno. Il tartufo per eccellenza è quello bianco invernale, ma non va sottovalutato il nero estivo, oggi molto utilizzato anche nella ristorazione. Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo ed è accessibile a tutti. A San Miniato abbiamo la fortuna di avere boschi che producono entrambe le varietà, attirando turisti da tutto il mondo".

Bonaccorsi ha inoltre annunciato un calendario di eventi promozionali per promuovere il tartufo e gli altri prodotti enogastronomici samminiatesi in Italia e all'estero: "Stiamo lavorando per far conoscere il territorio e i suoi prodotti anche a livello internazionale, con appuntamenti a Bruxelles e al Salone del Gusto di Torino".

La manifestazione si svolgerà dalle 17.30 alle 23.30, con la possibilità di raggiungere il borgo tramite navette GRATUITE da San Miniato Basso. Piazza del Seminario ospiterà circa 20-30 espositori, in un contesto arricchito da spettacoli, musica, performance circensi, ballerine aeree, truccabimbi e attività per famiglie.

Per maggiori informazioni è possibile consultare le pagine social della Fondazione San Miniato Promozione.