Spaccio di droga a Cascina, 28enne arrestato dalla guardia di finanza

La guardia di finanza di Cascina ha arrestato un giovane di 28 anni con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'intervento è scattato al termine di un'attività di osservazione condotta dai militari, che avrebbero notato una donna italiana di 40 anni avvicinarsi all'auto del sospettato e ricevere alcuni involucri. Poco dopo, la donna è stata fermata per un controllo: all'interno del veicolo sul quale viaggiava sono state rinvenute sei dosi di cocaina e sei di eroina, per un peso complessivo di 7,72 grammi.

Gli accertamenti sono quindi proseguiti nei confronti del presunto spacciatore. Le fiamme gialle hanno individuato un nascondiglio utilizzato per custodire altra droga in una zona periferica del comune pisano. Nel corso della perquisizione sono stati recuperati ulteriori 30,60 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione.

Il sequestro complessivo ha riguardato oltre 38 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina ed eroina, parte delle quali già suddivise e pronte, secondo gli investigatori, per essere immesse sul mercato illegale.

Dopo la convalida dell'arresto, il 28enne, cittadino tunisino, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.