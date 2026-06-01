Svuotati i serbatoi del deposito a Calenzano: "Giornata storica"

Concluse le operazioni dopo la dismissione dell'impianto, dove si verificò la tragica esplosione nel dicembre 2024. Sindaco Carovani: "Ora bonifica per procedere con il parco fotovoltaico"
Eni ha comunicato ufficialmente agli Enti preposti l’avvenuto svuotamento dei serbatoi di idrocarburi al deposito di via Erbosa, la cessazione di ogni attività di stoccaggio e il venir meno delle condizioni che assoggettavano l’area alla cosiddetta "Direttiva Seveso".
"Per Calenzano - commentano il sindaco Giuseppe Carovani e la Giunta comunale - si tratta di una giornata storica. Dopo la tragica esplosione del 9 dicembre 2024, abbiamo insistito, in accordo con la Regione Toscana, sulla dismissione e siamo davvero felici che le nostre richieste siano state ascoltate da Eni. Con la definitiva dismissione dell'impianto, secondo l’accordo sottoscritto con Eni, si entra ora nella fase della bonifica dell'area e della demolizione dei serbatoi e delle pensiline, per poi procedere alla realizzazione del grande parco fotovoltaico da 21 Mwp, a servizio della cittadinanza e del territorio".
Le operazioni, iniziate lo scorso 7 aprile con il retropompaggio dei prodotti petroliferi presenti nei serbatoi verso la Raffineria di Livorno tramite l’oleodotto Neri, in direzione inversa e a portate ridotte rispetto al normale esercizio, si sono concluse con successo il 24 maggio. Tutti i serbatoi dell’impianto, secondo le comunicazioni di Eni, risultano completamente svuotati e sono stati oggetto di interventi strutturali finalizzati alla loro definitiva sigillatura. Tali modifiche impediscono tecnicamente e fisicamente qualsiasi futura reintroduzione o attività di stoccaggio di carburanti all’interno delle linee e delle strutture esistenti. Con il completo svuotamento e la sigillatura dell’impianto, lo stabilimento di Calenzano non è più assoggettato al D.Lgs. 105/2015 (la cosiddetta "Direttiva Seveso" sugli impianti a rischio di incidente rilevante).
Fonte: Comune di Calenzano
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