Torneo delle contrade di Empoli, al via la prima edizione

Identità, senso di appartenenza e radicamento sul territorio. Si fonda su tali valori la grande novità targata Uisp Empoli Valdelsa.

Mercoledì 3 giugno è infatti ai nastri di partenza il "1° Torneo delle Contrade di Empoli", finalizzato ad animare le serate estive di calcio nel nome della sana competizione paesana tra i rioni e le frazioni del circondario. Il torneo è rivolto alle associazioni sportive di Empoli e potranno partecipare i calciatori nati o residenti da almeno sei mesi a Empoli.

Le gare saranno interamente svolte su impianti del territorio fino alla finalissima in programma lunedì 22 giugno a Santa Maria. Sei le associazioni iscritte suddivise in due gironi da tre squadre con sorteggio eseguito nei giorni scorsi alla presenza del presidente del Comitato Uisp Empoli Valdelsa Arianna Poggi, del responsabile Sda Calcio Roberto Cellai e dei rappresentanti delle società.

Nel girone A sono state collocate Computer Gross, Brusciana e SM Chevaux. Nel girone B Corniola, Monterappoli e Ponzano. Si comincia mercoledì 3 e giovedì 4 giugno con le sfide di debutto della prima fase: Computer Gross-Brusciana a Villanova e Ponzano-Monterappoli a Cortenuova. Entrambe le partite avranno inizio alle 21,30. In gara 2 faranno il loro debutto Corniola e SM Chevaux.

Il "1° Torneo delle Contrade di Empoli" non si configura come una semplice manifestazione sportiva ma come un’iniziativa finalizzata alla promozione del calcio a 11 quale strumento di aggregazione sociale, benessere e riscoperta delle radici storiche del territorio. Il torneo, patrocinato dal Comune di Empoli, intende infatti ricreare il tipico clima della sana e vivace competizione paesana tra le contrade empolesi, intese come frazioni e quartieri del centro cittadino. Il tutto nel segno della socialità e del divertimento.

Fonte: Calcio Uisp Empoli Valdelsa

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